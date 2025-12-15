日本夫嫌薑母鴨店椅難坐！吳怡霈爸神回13字

▲吳怡霈日本老公問為何台灣薑母鴨店桌椅都很矮、很難坐，結果她爸爸神回，「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪」，而「薑母鴨桌椅為何很低？」也在網上掀起熱議。（圖／＠wuipei29 IG）

[NOWnews今日新聞] 女星吳怡霈日前在社群發文，表示日本老公和家人一起吃薑母鴨時，提出了為何台灣薑母鴨店桌椅都很矮、很難坐的疑問，結果自己的爸爸在旁邊神回13字，「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪」，讓這段對話瞬間結束。而「薑母鴨桌椅為何總是很低？」也瞬間在網路上掀起熱議。

吳怡霈日本夫吃薑母鴨碰困難：桌椅好難坐

吳怡霈昨（14）日在社群Threads分享家人吃薑母鴨經歷，她的日本人老公問了：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」沒想到台灣人爸爸回道：「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪？」這段對話瞬間結束，讓她笑說，「台灣勝！」

吳怡霈也接著疑問「到底為什麼薑母鴨桌子這麼矮？求解 ！」吸引許多網友前來留言，「桌子太高很容易有『高血鴨』」、「我178每次吃薑母鴨都要坐得像關公一樣才有辦法」、「早期都是訓練鴨子自己跳上桌子然後自己進去鍋子，桌子太高的話鴨子跳不上去」、「高處不勝寒」，搞笑留言笑瘋許多人。

▲吳怡霈（左）日本老公問，為什麼台灣薑母鴨店桌椅都那麼矮，坐起來不舒服。（圖／翻攝自吳怡霈臉書）

薑母鴨店桌椅為何這麼矮！內行網友點真相

不過也有許多內行網友點出真實原因，「增加翻桌率、避免被翻桌」、「避免服務時熱湯打翻，方便處理」，表示若是桌椅坐起來不舒服的話，客人就會速戰速決，吃飽馬上離開，可以快速增加翻桌率；並且薑母鴨的鍋子又大又重，若是撞倒的話非常危險，因此從根本降低桌子高度，就可以避免情況發生，因此將低桌椅高度是一個既可以增加翻桌率，還能保持安全，形成一個雙贏的局面。

