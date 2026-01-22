日本央行今召開政策會議 市場預期將暫停升息

日本央行於當地時間22日召開為期兩天的金融政策決定會議，市場預期此次會議將維持現行0.75%的政策利率不變。

此次會議焦點已從是否升息轉向評估前次升息對實體經濟的影響，以及未來升息步調的討論。多位央行內部人士表示，由於0.75%已是30年來的最高利率水平，需要謹慎評估對經濟與物價的影響，因此本次維持利率不變的可能性極高。

雖然前次升息已縮小日美之間的利差，但日本央行目前面臨新的挑戰。長期利率近期急速上升，同時日圓匯率持續走貶，市場警戒情緒明顯升溫。這些因素將成為本次政策會議的重要討論議題。

日本央行在前次會議中將政策利率調升至0.75%，此舉被視為日本逐步脫離長期超寬鬆貨幣政策的重要一步。然而，央行必須在控制通膨與維持經濟成長間取得平衡，這也是本次會議將審慎評估的關鍵。

多位央行相關人士透露，在確認經濟數據表現及物價走勢前，央行傾向採取觀望態度。會議將著重討論如何因應長期利率上升與日圓貶值加速所帶來的風險，以及未來升息的適當時機與步調。

