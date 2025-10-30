日本央行利率連6凍 日圓匯價「由升轉貶」

日本央行第六度維持利率不變，日圓兌美元由升轉貶，一度貶破153。

日本央行今天（30日）宣布，維持現行政策利率0.5%不變，連續第六次沒有調整利率，符合市場預期。在央行決議出爐後，日圓兌美元匯率由升轉貶，一度貶破153關卡，最低來到153.12，逼近10月10日的低點153.27。

審議委員是以7票贊成、2票反對，通過利率維持0.5%不變，這也是主張貨幣寬鬆的高市早苗當選首相以來，日本央行首次舉行利率會議。會中，有5位審議委員同意維持現狀，另外2位審議委員建議升息1碼（25個基點）到0.75%。

日本央行發布的貨幣政策聲明指出，實際利率處於非常低的水平，如果經濟和物價走勢符合預測，會繼續提高政策利率。日本央行並指出，有鑑於貿易政策和經濟影響的高度不確定性，在沒有任何預設想法下，仔細審查日本央行的預測是否會實現很重要。

在日本央行決議公佈後，日圓兌一美元由升轉貶，一度貶破153關卡，最低來到153.12，逼近10月10日的低點153.27，處於9個月來低檔水準。不過，日圓兌美元隨後走揚，台北時間下午1點在152.77附近震盪。

據《彭博社》對50位經濟學家的調查，9成的經濟學家預期，日本央行將保持關鍵利率在0.5%，幾乎所有人都預測，日本央行將在12月或明年1月才會升息。