日本央行升息！上調利率至0.75%創30年最高

[NOWnews今日新聞] 日銀（日本央行）今（19）日發布最新利率決議，如先前各方預期，宣布升息1碼，基準政策利率來到0.75％，創下30年來最高水平。日圓在日銀宣布升息後，日圓兌美元匯率瞬間走貶至156大關。

根據共同社與NHK報導，日本銀行在19日的貨幣政策會議上決定，將用於調節經濟和物價的政策利率，從現行的0.5%上調至0.75%左右，目標放在抑制物價持續高漲的風險，利率水準達到1995年9月以來的30年高點。

日本銀行認為，美國關稅政策帶來的不確定性減弱，且2026年春季勞資談判加薪趨勢有望延續，因此決定升息。這對家庭收支有兩個不同層面的影響，存款利率上升的同時，採用浮動利率的房貸還款額將增加，負擔加重。

在政府推動對抗物價高漲的同時，近期日圓貶值導致進口物價進一步攀升，這也是促成升息決定的背景之一。

日本利率低於美國，日圓兌美元匯率走低，在日本銀行宣布調漲利率後，日圓兌美元匯率瞬間走貶至156大關。

隨著食品等進口商品價格居高不下，要求抑制通貨膨脹的呼聲強烈。儘管日本首相高市早苗被認為對可能拖累經濟的升息持謹慎態度，但她並未對此次央行的決定提出異議。

日銀在聲明中明確表示，未來將視經濟與物價情勢的改善程度，持續調升政策利率，調整貨幣寬鬆的程度，展現了今後仍會朝向升息邁進的方針。

