日本央行升息1碼 日圓兌美元匯率不升反貶破156價位

日本央行（日銀）周五結束今年最後一次貨幣政策會議，決定再度升息，符合市場預期。日銀宣布指標利率升息1碼（0.25個百分點），達到0.75%，改寫30年來最高水準，推進去年制定的政策正常化進程。

《路透》與美國財經媒體《CNBC》報導，儘管經濟不振，日本央行仍決定將基準利率上調至1995年以來的最高水準，為1月升息後再次升息。理論上，升息將有助於提振日圓兌美元匯率，並抑制通膨，然而，此舉也可能進一步削弱日本經濟。

路透報導，升息的決定傳來，日圓匯率不升反貶，日圓兌美元周五下午一度下探至156.12日圓，，創近月新低，逼近前低157價位。因為日本央行將政策利率從0.5%上調至0.75%，這已由決策官員提前預告，所以消息公布後，促使交易員拋售日圓。

中性利率為1%或1.25%

市場等待央行總裁當天晚些時候公佈更多細節，以明確央行明年是否能夠繼續升息，日銀總裁植田和男下午將召開記者會，說明決策考量。

12月9日，日銀總裁植田和男曾在東京眾議院預算委員會會議上發表演說。當時他表示，近期日本長期債券殖利率的上升速度有些過快，但是他強調，原則上長期收益率應由市場決定。

「我認為，目前市場正在進行一場討論，而我們看到的市場反應，是關於日本央行未來的舉措，日銀似乎沒有鐵了心要再次加息。我認為目前市場普遍認為1%或1.25%是中性利率，只是日本央行要達到這個目標，似乎會面臨更大的挑戰。」道富銀行（State Stree）東京分行經理巴特·若林（Bart Wakabayashi）表示。

結束為期2天的利率政策會議後，日本央行再次指出，即使在升息之後，實際利率仍明顯處於「低檔」，並承諾如果經濟和通膨如預期般發展，將繼續收緊貨幣政策。

升息有助於抑制通膨，日本通膨率已連續44個月超過目標水準，但升息也可能進一步拖累本已疲軟的日本經濟，日本經濟第三季萎縮。

日本經濟第三季萎縮

修正後的國內生產毛額（GDP）數據顯示，日本經濟在截至9月的三個月內萎縮幅度超過先前預期，較前一季萎縮0.6%，較去年同期萎縮2.3%。

由於周五升息已成定局，專家表示，市場關注的焦點將更集中在日本央行在升息決定的表態。

安聯環球投資的全球多元資產投資長Gregor MA Hirt周二發布的報告指出，市場反應將取決於日本央行溝通內容的細微差別。

有關中性利率（或稱終端利率，即平衡通膨和經濟成長的利率）的訊號、有關日圓疲軟的評論，將是值得關注的幾個方面。

據報道，日本央行總裁植田和男12月稍早表示，難以準確估算最終利率，央行將中性利率區間設定在1%至2.5%之間。

儘管已努力縮小中性利率區間，但植田表示，在無法明確中性利率具體位置的情況下，日本央行必須指導貨幣政策。

