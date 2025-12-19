日本央行宣布升息至0.75% 利率達30年來新高

日本央行今天(19日)宣布將基準利率調升至0.75%，創下30年來新高，這也自今年1月以來首次升息。日本央行表示，日本經濟已經出現好轉跡象。

在官方數據顯示日本11月核心通膨數據保持穩定，但仍遠高於決策者的目標後，日本央行一致同意將主要借貸利率從0.5%，調升至0.75%，創下自1995年以來新高水準。

日銀升息符合預期，日圓兌美元微幅走貶。

日本央行官員在報告中寫道：「日本經濟已溫和復甦」，「儘管與美國經濟有關的不確定性仍然存在，以及各國貿易政策的影響，這些不確定性已經減緩。」

日本公債殖利率近幾週上漲，因為擔憂首相高市早苗的預算紀律，同時日圓也呈現走貶。

日本11月排除生鮮食品的核心消費者物價指數達到3%，與上個月持平並符合外界預期，但仍高於日本央行的2%目標，這種情況已經維持了一段時間。

高市早苗今年10月上任，已經將抑制通膨視為首要任務。

高市內閣本週成功讓國會通過了一項18.3兆日圓的補充預算，以資助一項大規模刺激方案。

高市早苗也提倡更多的政府支出與寬鬆貨幣來刺激成長。

但自從高市早苗上任以來，她表示貨幣決策應該由日本央行決定。

日本央行從去年3月開始將利率從0%以下調升，隨著通膨上漲，數據顯示日本「失落的數十年」的停滯狀態已經結束。

但由於人們對全球經濟前景和美國關稅的擔憂與日俱增，日本央行在2025年初暫停升息，今年1月上一次的升息將利率調升至17年新高。(編輯：鍾錦隆)