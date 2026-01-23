日本央行按兵不動 上修經濟與通膨預測

日本央行今天(23日)維持利率不變，並調升了經濟與通膨預測，表明日銀相信經濟溫和復甦將支持進一步調升仍處於低位的借貸成本。

市場將關注日銀總裁植田和男的會後記者會，尋找日銀何時可能再次升息的蛛絲馬跡。由於日本首相高市早苗決定在下個月舉行大選，引發了新一輪的市場波動，也讓日銀的升息決策變得更加複雜。

日銀正面臨兩難，既要透過鷹派言論遏制日圓空頭，又不能因為市場預期高市早苗政府將大幅增加支出，而引發債券殖利率進一步上漲。

日銀為期2天的會議在今天結束，將關鍵政策利率維持在0.75%，繼去年12月才升息至0.5%後，按兵不動符合廣泛預期。

在季度展望報告中，日銀上調了2025年和2026年財政年度的經濟成長預測，並維持經濟仍溫和復甦的看法。

日銀也上修了對2026年財政年度核心通膨的預測，從3個月前的1.8%上調至1.9%，並補充說經濟風險和物價展望大致取得平衡。

日銀也維持了如果經濟和物價走勢符合其預期，將繼續升息的承諾。

日銀在報告中指出：「薪資與物價同時溫和成長的機制將繼續維持，讓潛在的通膨繼續溫和上升。」 (編輯：柳向華)