日本央行按兵不動 基準利率維持0.5%

日本央行(BOJ)今天(30日)按兵不動，將基準利率維持在0.5%，符合經濟學家的普遍預期。這也是日本新任首相高市早苗上任以來，日本央行首次召開貨幣政策會議。

人們普遍認為，高市支持以貨幣寬鬆政策與積極的財政支出來刺激經濟。日本央行在會後聲明表示：「貿易與其他政策對國內外經濟活動和物價的影響仍存在高度不確定性。」

這個決定也正值美國財政部長貝森特(Scott Bessent)與日本財務大臣談到穩定通膨預期的重要性。

廣告 廣告

貝森特日前與美總統川普(Donald Trump)一同訪問日本，川普也與高市早苗進行了首次會晤。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「這傳達的訊息很明確，日本的資產負債表再也無法承受超低利率帶來的扭曲，全球體系再也不能繼續假設日本總是能吸收過剩流動性。」(編輯：鍾錦隆)