日本央行決議升息至0.75% 利率達30年來新高

日本央行行長植田和男（Kazuo Ueda）。 圖：翻攝自 X @blckchaindaily

[Newtalk新聞] 日本央行（BOJ，日銀）今（19）日召開貨幣政策會議，決定將政策利率從現行的 0.5% 上調至 0.75%，此為自今年一月後的第二次升息。該利率水位創下自 1995 年九月以來的高點。

《共同社》報導指出，日銀認為，先前因美國高關稅政策帶來的不確定性減弱，且 2026 年春季勞資談判（春鬥）中加薪趨勢有望延續，因此決定升息 1 碼。這對家庭收支的影響具有兩面性，在存款利率上升的同時，採用浮動利率的住房貸款還款額將增加，導致負擔加重。對企業而言，今後從金融機構借款需要支付的利息預計將增加。

在最新政策利率出爐後，日圓兌一美元匯率一度顯著走貶，至中午 12 時 10 分，報 155.83 日圓，貶幅 0.19%。

日本央行政策利率上調至 0.75%，日圓兌ㄧ美元來到 155.88。 圖：鉅亨網

稍早，日本總務省統計局公布數據顯示，11 月消費者物價指數（CPI）年增 2.9%，雖比 10 月的 3% 略為放緩，不過仍高於 2% 目標；排除新鮮食品的核心 CPI 為 3%，與 10 月份持平；排除新鮮食品和能源價格的「核心核心CPI」，則從 3.1% 小幅降至 3%。

鑑於日本通膨率已連 44 個月高於日本央行的 2% 目標，進一步強化日銀將升息的前景。事實上，日銀總裁植田和男曾於本月一日表示，將在本次會議上「對是否升息作出適當判斷」，市場認為，此次升息已成定局。

由於日本利率長期低於美國，使日元兌美元匯率走低。隨著食品等進口商品價格居高不下，要求抑制通膨的呼聲強烈。儘管日本首相高市早苗被市場公認長期以來傾向支持寬鬆貨幣，對可能拖累經濟的升息持謹慎態度，但她並未對此次央行的決議表示異議。

在上一次（10 月）的上次會議中，9 名政策委員中有 2 人提議將政策利率上調至 0.75%，但當時未獲通過。此後，央行內部愈來愈重視日元貶值導致物價被推升的效應。同時在勞動力短缺下，未來有望維持高水準加薪的預期，也可能助攻升息的決策，以抑制物價持續高漲。

