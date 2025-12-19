日本央行決議升息至0.75% 利率達30年來新高
[Newtalk新聞] 日本央行（BOJ，日銀）今（19）日召開貨幣政策會議，決定將政策利率從現行的 0.5% 上調至 0.75%，此為自今年一月後的第二次升息。該利率水位創下自 1995 年九月以來的高點。
《共同社》報導指出，日銀認為，先前因美國高關稅政策帶來的不確定性減弱，且 2026 年春季勞資談判（春鬥）中加薪趨勢有望延續，因此決定升息 1 碼。這對家庭收支的影響具有兩面性，在存款利率上升的同時，採用浮動利率的住房貸款還款額將增加，導致負擔加重。對企業而言，今後從金融機構借款需要支付的利息預計將增加。
在最新政策利率出爐後，日圓兌一美元匯率一度顯著走貶，至中午 12 時 10 分，報 155.83 日圓，貶幅 0.19%。
稍早，日本總務省統計局公布數據顯示，11 月消費者物價指數（CPI）年增 2.9%，雖比 10 月的 3% 略為放緩，不過仍高於 2% 目標；排除新鮮食品的核心 CPI 為 3%，與 10 月份持平；排除新鮮食品和能源價格的「核心核心CPI」，則從 3.1% 小幅降至 3%。
鑑於日本通膨率已連 44 個月高於日本央行的 2% 目標，進一步強化日銀將升息的前景。事實上，日銀總裁植田和男曾於本月一日表示，將在本次會議上「對是否升息作出適當判斷」，市場認為，此次升息已成定局。
由於日本利率長期低於美國，使日元兌美元匯率走低。隨著食品等進口商品價格居高不下，要求抑制通膨的呼聲強烈。儘管日本首相高市早苗被市場公認長期以來傾向支持寬鬆貨幣，對可能拖累經濟的升息持謹慎態度，但她並未對此次央行的決議表示異議。
在上一次（10 月）的上次會議中，9 名政策委員中有 2 人提議將政策利率上調至 0.75%，但當時未獲通過。此後，央行內部愈來愈重視日元貶值導致物價被推升的效應。同時在勞動力短缺下，未來有望維持高水準加薪的預期，也可能助攻升息的決策，以抑制物價持續高漲。
更多Newtalk新聞報導
美國11月通膨放緩美股止跌! 美光飆漲逾10％、台積電ADR漲2.79%
房貸控管改讓銀行「按月交作業」 楊總裁的Lesson還沒下課 房仲直指將呈三現象
其他人也在看
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 8
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 128
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 23 小時前 ・ 15
00919填息後人氣不墜！滾8萬張大量登ETF第二大
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息（00919）第11次除息填息後，熱度不墜，截至19日中午12時，爆出8.4萬張成交量，超越昨日的8.3萬張，登台股ETF第二大。Yahoo奇摩股市 ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 1 天前 ・ 9
台積電跌破季線「還能買？」 法人揭2利空夾擊「這天前」快卡位
「護國神山」台積電（2330）近日股價遭遇亂流，失守被市場視為「生命線」的季線支撐，全台百萬股民心慌慌「現在還能不能買？」掀起討論。對此，法人直言台積電正受到「兩大利空」夾擊，導致股價回檔消化壓力，但也拋出定心丸，強調後頭還有「兩大利多」撐腰，現在的反彈拉回，正是提前卡位明年行情的絕佳時機。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 7
高盛點名鴻海給出 400 目標價，算算至少還得漲 80%，衝了？
美系外資高盛證券大舉調升目標價至 400 元，這獲利空間一算不得了，但你要現在就衝進去卡位嗎？玩股網 ・ 1 天前 ・ 9
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 7
股匯脫鉤！楊金龍喊話 新台幣仍緩貶逼近31.6元關卡
央行總裁楊金龍昨天以「極端氣候」形容近期匯市波動「幾天內就把雨下完」，但他們會堅守「柳樹理論」，維持穩定，但也不會為了出口商，犧牲其他產業，儘管央行釋出穩匯訊號，新台幣兌美元仍偏弱，今（19）日盤中最低貶至31.55元，貶值3.4分，專家表示，新台幣恐持續偏弱，緩步朝31.6關卡靠攏。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 1
喬鼎超兇再拉漲停！塑膠、玻璃領漲「南亞勁揚6%」 統新、光聖攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周四全面收紅，AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）上揚1.87%，台積電ADR也大漲2.79%，帶動台股今（19）日開盤上漲217.2...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
美光財報點火！華邦電再改寫新天價 今年來暴漲近5倍
美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）清晨公布財報皆優於預期，再加上財測樂觀，激勵盤後股價大漲近9%。記憶體族群今（18）日也逆勢穩軍心，指標股華邦電（2344）最高來到77.8元，上漲逾5%，再度改寫新天價，今年以來股價已大漲近5倍。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
美光盤後飆漲激勵 記憶體族群飆風再起/BBU大爆發 加百裕興能高亮燈帶隊飆/復華未來50出道就爆量 主動式ETF搶鏡｜Yahoo財經掃描
投資人持續調整對AI資本支出與融資風險的想像，加上等待接下來的通膨數據與聯準會利率路徑，美股四大指數全面走弱；道瓊工業指數下跌-0.47%，那斯達克指數下跌1.81%、標普500指數下跌1.16%、費城半導體指數重挫3.78%。個股表現上，市場憂心甲骨文龐大的AI支出與債務壓力，股價再跌5.4%，也拖累AI主軸走勢，輝達下挫3.81%、谷歌回落3.21%；ASML則因「逆向工程」相關消息衝擊，股價重摔5.63%，台積電ADR也下跌3.45%。不過，記憶體大廠美光雖然現貨盤下挫2.85%，但盤後公布財報與展望皆優於市場預期，夜盤股價飆漲近10%，替記憶體族群留下火種。 亞股方面，受美股急跌影響，日股下跌1.03%、韓股走跌1.53%；港股與上證指數則是同步小漲。 回到台股，加權指數今（18）日開低震盪，盤中最深下探27,350.77點，但大盤也一度翻紅，終場小跌56.64點收27,468.53點，成交金額4,471.44億元；權王台積電(2330)早盤一度回探1415元，尾盤收平盤1,430元，帶動跌幅收斂並守住季線關卡。盤面資金「土洋對作」下轉向內需與題材撐場，記憶體買氣在美光報喜與供給偏緊預期帶動下續旺，華邦電(2344)領軍，南亞科(2408)、旺宏(2337)、力積電(6770)同步吸引資金；金融股也扛起撐盤角色，台新新光金(2887)續獲買盤關注，此外新掛牌的主動復華未來50(00991A)首日交易爆量，也為盤面增添話題。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前 ・ 2
10月獲利年增39433.33%超狂！華邦電盤中強漲4%攻頂成交王 美光帶飛記憶體爆量噴出
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（18）日開低震盪，早盤一度下跌174.4點至27350.77點，目前加權指數仍在盤下震盪。不過美國最大記憶晶片生產商美光（...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
輝達董事瓊斯出售近30年老股 估計套現13.89億元
受到甲骨文財報隱憂的影響，AI概念股博通5個交易日下跌19%，輝達股價周三也下跌3.8%。根據周三發表的監管文件，輝達董事瓊斯在12月15日以每股平均177.33美元的價格，賣出25萬股輝達股票，套現中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美光助陣 12檔記憶體提前嗨
記憶體大廠美光將於台灣時間18日凌晨公布最新財報與展望，市場看好記憶體將在AI時代扮演關鍵角色，美光財報有望為前波漲多拉回整理的記憶體族群重新打上強心針，台股市場17日押寶買盤搶先出籠，多檔記憶體股聯袂竄出表態，十銓（4967）亮燈攻漲停，威剛（3260）、創見（2451）、群聯（8299）等多檔同步強漲，提前上演慶祝行情。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話