日本央行準備升息？投信：年底迎來日本多重資產關鍵新行情

隨著物價與生活成本持續上升，日本央行再度面臨是否提前收斂寬鬆政策的挑戰，12 月升息議題重新浮上檯面。日本10年期公債殖利率上升，原因是市場對日本央行升息以及高市擴張性財政政策的猜測重燃。

根據最新日本官方《Outlook Report》，日本央行預估 2025財年CPI年增率中位數為2.7%，2026 財年降至1.8%，2027年再回升至2.0%。

法人表示，在高市執政期間，「寬鬆貨幣政策+擴張性財政政策」的實施可能性較高，這意味著日圓貶值壓力可能持續存在。隨著美元/日圓匯率預期上調，企業獲利，尤其是製造業的獲利，未來可能也會上調。可能可以關注那些受惠於日圓走弱的股票。

在日股市場方面，聯邦投信認為，在高市政府的政策支援、聯準會降息以及穩健的企業獲利的背景下，人工智慧和半導體相關股票、電子元件和IT系統等成長型股票可能會表現優異。

聯邦投信指出，日本多重資產策略具備同時參與成長與收益的優勢，透過結合日本股票、日本REITs 與日企美元債三大資產，股票部位可掌握上述股票帶來的成長動能；日本REITs則提供收益穩定性並受惠通膨下的租金調整；日企美元債部位有望改善風險調整報酬。聯邦投信強調，在通膨、工資與政策交錯的關鍵時刻，多重資產架構是參與日本市場的重要策略選項。

