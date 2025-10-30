日本央行第六度維持利率凍結！ 日圓「由升轉貶」破153

日本央行（BOJ）今（30）日在貨幣政策會議上仍決定維持政策利率約 0.5%左右不變。日圓兌一美元聞訊後「由升轉貶」。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 日本央行（BOJ）在歷經為期兩天的貨幣政策會議後，今（30）日決議仍維持現行政策利率 0.5%左右，連續第六次維持利率凍結，符合市場預期。據《彭博社》對 50位經濟學家的調查，90%預計，日本央行將保持關鍵利率於 0.5%，幾乎所有人都預測將在12月或明年一月才升息。

此次為主張貨幣寬鬆的高市早苗成為首相以來，首次日本央行舉行利率會議。通過利率不動的決議票數依舊是 7：2，其中審議委員高田創和田村直樹依舊投反對票，其建議升息 1碼（25個基點）至 0.75%。在七月的會議時，

廣告 廣告

高田創認為，日本已經脫離了「通縮」的常態，物價穩定的目標或多或少已經實現；田村直樹認為，鑑於物價風險正變得更加偏向上漲，日本央行應將政策利率設定得更接近中性利率。

日本央行在貨幣政策聲明中，由於實際利率處於非常低的水平。該行指出，如果經濟和物價走勢符合預測，會繼續提高政策利率。並稱，鑑於貿易政策和經濟影響的高度不確定性，在沒有任何預設想法下，仔細審查日本央行的預測是否會實現很重要。

對於日本 2025 財年經濟成長預期，日本央行自七月的 0.6%上調至 0.7%，並維持 2025 財年核心 CPI 升幅預期 2.7%，與七月的預期一致。並預期 2025 財年至 2027 年的預測期後半段，潛在通膨數字可能會處於大體符合「2%」的目標水準。

在決議公佈後，日圓兌一美元「由升轉貶」，暫報 153.07。

在日本央行決議維持不升息下，日圓兌一美元貶破 153。 圖：鉅亨網

查看原文

更多Newtalk新聞報導

長榮航空「成田往桃園」班機訊號異常！旅客滯留日本今返台

從東京到高雄的設計對話 高科大推《福田繁雄的視覺幻象典藏展》