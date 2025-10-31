日本央行維持利率不變 日圓跳水貶破153 前總裁黑田逆風預測日圓將不貶反升
日本央行前總裁黑田東彥表示，美日兩國利率差距自然會縮小，將有助於日圓反彈至2年多以前的水準。(圖片來源/信傳媒編輯部)
日圓兌美元匯率周四盤中貶破153日圓，觸及9個月低點，主要是因為當天稍早日本央行維持政策利率在0.5%不變，符合市場預期。
不過，日本央行前總裁黑田東彥（Haruhiko Kuroda）同一天逆風發表評論，他預期，由於美日利率差距遲早會縮小，日圓兌美元匯率可能回升至120至130日圓區間。
日銀連續第6次維持利率不變於0.5%
10月30日，日本央行(日銀)理事以7比2的投票結果決定指標利率持平，只有理事高田創和田村直樹投下反對票，再次呼籲指標利率上調0.75%，維持他們自9月以來支持升息的立場。
這是日銀連續第6次會議維持利率不變於0.5%，這也是自2008年以來的最高水準。
央行重申，如果經濟預測得以實現，將恢復政策正常化。然而，新當選的首相高市早苗是寬鬆貨幣政策的擁護者，這使得進一步升息的前景變得複雜。
日本央行當天發布的季度報告調升本年度經濟成長預期，並提高2026年度的通膨預期，預計核心通膨率將在下半年度（截至2027年3月）超過2%。
會議後，市場對日本央行12月可能升息25個基點的機率持穩於50%左右。投資人正密切關注日本即將公佈的通膨、失業和薪資成長數據，以尋找進一步的指引。
植田和男:日本經濟溫和復甦
也因美元走強，日圓承受壓力，周三美國聯準會(Fed)宣布降息25個基點，符合外界普遍預期。不過，聯準會主席鮑爾強調，12月份再次降息尚未成為定局，他指出聯準會內部意見存在分歧，而且由於政府停擺進入第5周，聯邦政府公布的經濟數據十分有限，Fed少了很多參考依據。
日本央行（BoJ）總裁植田和男下午召開記者會，解釋周四再次將關鍵利率維持在0.5%的原因。
他說，日本經濟溫和復甦，但是存在一些疲軟跡象，央行必須關注貿易政策對金融、外匯市場、日本經濟和物價的影響。
日銀預計食品物價漲勢將趨於溫和
如果經濟和物價與預測一致，將繼續提高政策利率，符合經濟和物價的改善。兩位理事卻對日本央行的季度報告表示異議，他們認為沒有落後於形勢的風險。
植田和男對下一次升息的時機沒有預設想法。他指出，7月份的經濟展望在接下來的三個月大致實現，現在央行希望花更多時間觀察美國關稅的影響將如何影響日本經濟。
日銀總裁預計食品物價漲勢將趨於溫和，整體消費者心態改善，消費支出穩健。影響消費趨勢的一個因素是2026年春季勞資協商時期，屆時勞工的薪資可能調漲。
澳洲聯邦銀行貨幣策略師卡羅爾（Carol Kong）在日本央行做出決定前表示：「我們知道日本央行往往對更廣泛的經濟政策變化非常敏感。鑑於高市早苗首相領導的政府近期上任，計劃推出新的經濟刺激方案，我認為日本央行在短期內仍將保持謹慎。」
美元/日圓盤中急貶0.3%，至153.16日圓，高於當日開盤匯價152.72日圓，盤中一度觸及152.16日圓的低點。
前總裁黑田東彥直言日圓太弱了
面對積弱不振的日圓，日本央行前總裁黑田東彥周四在新加坡舉行的巴克萊亞洲論壇（Barclays Asia Forum）活動期間接受《彭博》訪問時表示，目前日圓兌美元匯率約為153日圓兌1美元，直言「這太疲軟了」，他預計日圓兌美元匯率遲早會反彈至120-130兌1美元。
黑田指出，美國Fed降息，但日本央行採取相反的行動，美日兩國利率差距自然會縮小，將有助於日圓反彈至2年多以前的水準
黑田擔任央行總裁期間，2013年推動超寬鬆貨幣政策，長達10年推動大規模寬鬆政策，日本央行大量購買包括債券、股票和房地產基金在內的資產，並且多年維持指標利率在負值。黑田在2023年卸任，隨後將政策正常化的重任交給現任總裁植田和男。
