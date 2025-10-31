日本央行連六凍，低利環境延長，日本房市續熱吸外資

日本央行（BOJ）在 10 月 30 日的政策會議上，以 7 比 2 的票數決議維持基準利率在 0.5% 不變，連續第 6 次「凍息」，延續長期寬鬆貨幣政策。消息公布後，日圓兌美元匯率一度貶破 153 日圓關卡，創下 9 個月新低，顯示市場對日本短期升息的可能性仍保持觀望。

日本央行自 2024 年以來持續按兵不動，目前利率仍為自 2008 年以來的最高水準。兩名理事高田創與田村直樹在會議中主張應升息至 0.75%，但多數理事認為日本經濟尚未完全復甦。

根據央行最新預測，2025 年度經濟成長率將上修，而 2026 年度核心通膨率可望超過 2%，但新任首相高市早苗一向支持寬鬆政策，使市場預期升息時機恐將延後。

在低利與弱勢日圓並行的環境下，日本房市仍具吸引力。由於主要銀行房貸利率仍低於 1%，民眾購屋成本明顯低於歐美市場，加上日圓貶值使外資換匯成本下降，吸引更多海外投資者進場。

《果仁家》觀察指出，短期內日本房市將進入「低利續熱期」，外資仍有進場空間；但中期若日銀在 2026 年後逐步升息、日圓升值，市場將轉為本地買盤主導。投資人若考慮布局日本不動產，應掌握當前低匯率窗口，同時警惕利率反轉帶來的風險。

