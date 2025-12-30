日本奄美大島5.6地震 最大震度4「20分鐘內3起餘震」

根據日本氣象廳，當地時間今（30）日下午5時12分（台灣時間下午4時12分），鹿兒島縣奄美大島附近海域發生規模5.6的地震。這起地震觀測到最大震度4，沒有引發海嘯的風險。

奄美大島附近海域今發生規模5.6地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

《NHK》報導，這起地震震央位於北緯27.8度、東經128.6度，震源深度屬「極淺」。鹿兒島縣德之島的德之島町、天城町以及伊仙町等地區觀測到震度4。

另外在奄美大島的瀨戶內町，以及鹿兒島縣的請島、與路島、沖永良部島的和泊町與知名町等地，均觀測到震度3的搖晃。

廣告 廣告

且據氣象廳資料，這起規模5.6的地震發生後的20分鐘內，奄美大島近海又發生3次規模3.0以上的地震。奄美大島是日本九州南方海面上，奄美群島中的主要島嶼。

延伸閱讀

陸圍台軍演綠修理蔣萬安 鈕則勳揭4大目的：難掩無力處理兩岸的心虛

解放軍圍台軍演第2天！賴清德：不升高衝突但也絕不退讓

影/解放軍圍台軍演下令立即射擊！美售台「海馬士」遭重點鎖定