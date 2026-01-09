日本女偶像上圍突升級秀「爆乳自拍」 真相大反轉

日本女偶像上圍突升級秀「爆乳自拍」。（翻攝X@sui_lxl）

日本大阪偶像團體「.LiNIXLiNE.」成員水宙翠，近期因為一張「爆乳」自拍照在網路上掀起熱議，不過過2天真相曝光，這些網友該去面壁思過了。

水宙翠日前上傳2張自拍照，只見她穿著一件外套，沒想到胸前卻出現一團膚色肌膚，大批網友被這2張「爆乳」照驚艷到，紛紛留言大讚好美。

女偶像水宙翠因為一張自拍照引發討論。（翻攝X@sui_lxl）

不過底下也有人馬上發現端倪，加上與水宙翠過往上圍不同，認為這並非真的胸部，笑呼受騙上當了。

女偶像水宙翠公布虎鯨娃娃，看錯請去面壁。（翻攝X@sui_lxl）

而8日水宙翠也公布真相，原來那是一隻可愛的虎鯨絨毛娃娃，當時得大面積膚色是牠的「嘴巴」，水宙翠也調侃起這些把虎鯨看成胸部、「見乳眼開」的網友是不是累壞了，新年到來，「該好好休息一下了」。

