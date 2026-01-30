日本女偶像不演了！開砲宅男粉絲「噁心到我想吐」

日本地下女偶像杏仁みる抱怨有宅男粉絲的行徑，令她作嘔。（圖／IG@annin_calres）

日本地下偶像女團CAL&RES的成員杏仁みる，日前突然抱怨一名宅男粉絲讓她頭痛作嘔，其原因曝光後，意外引起網友廣泛關注，也讓重視偶像、藝人身心安全的話題逐漸浮上檯面。

28日凌晨，杏仁みる突然在X社群上發文抱怨，她在活動現場時發現一位愛吼人又愛情緒勒索，令人討厭反感的宅男粉絲出現，一見到對方就不禁心想「啊！又是這個人，他過來了，他過來了啦，真的好討厭」，接著就胃痛到想嘔吐。

她說，即便已經把事情攤開來講，對方依舊沒有發覺，甚至還覺得自己比其他人還要帥，還似乎抱持「能追到偶像」的心態面對她。

貼文隨即湧入大量網友討論，有人好奇詢問，為何官方或主辦單位沒有介入或禁止對方入場呢？杏仁みる則無奈解釋，因為每位客人得來不易，若設立黑名單，導致進場人數減少，「影響到團隊營運的話，那要誰來負責呢？」所以她們也只能忍耐了。所幸，當事人似乎得知自己被討論了，有意檢討自身行為，讓杏仁みる終於鬆了一口氣，但她強調會持續觀察對方，以保護自身安全。

