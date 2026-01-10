日本女偶像自拍爆乳照粉絲暴動！真相曝光大反轉

（記者周德瑄／綜合報導）日本女偶像水宙翠近日在社群平台X分享兩張自拍照，因為照片中胸前出現疑似豐滿上圍的「爆乳」視覺效果，意外引發網友熱烈討論與真相熱議。水宙翠於1月8日特別發文澄清，其實那只是一隻虎鯨絨毛娃娃，並調侃看錯的網友們可能是近期太累了，建議大家在新年期間要好好休息，別再把玩偶誤認為是胸部。

圖／水宙翠分享看似「爆乳」的自拍照，其實胸前抱著一隻虎鯨絨毛玩偶。（翻攝自X＠sui_lxl）

這起有趣的誤會源自於水宙翠分享的休閒照，畫面中她穿著一件黑底白線的運動外套，拉鍊拉至領口，並在胸前抱著一隻玩偶。由於自拍照使用了強烈的直打閃光燈，導致光影分佈奇特，虎鯨娃娃大面積的膚色嘴巴部分，在視覺上剛好銜接在領口處，讓許多粉絲第一眼誤以為是水宙翠的上圍突然大幅度升級，紛紛留言大讚偶像身材火辣。

隨著討論熱度攀升，部分細心的網友察覺異狀，認為這與水宙翠平時的身材不符。面對排山倒海的留言，水宙翠哭笑不得地公布真相，貼出虎鯨娃娃的特寫照證明清白。她幽默地表示，那些把娃娃看成胸部的網友，應該是「見乳眼開」或是真的累壞了。

