日本女偶像遭騷擾！爆「無法禁入」 偶像界潛規則引爆660萬人論戰

記者林宜君／台北報導

日本偶像女團CAL&RES成員杏仁みる，日前在社群平台X發文吐露心聲，坦言有一名宅男粉絲讓她心理與生理都承受極大壓力，甚至在活動現場「被噁心到吐出來」。（圖／翻攝自杏仁みるX平台）

粉絲文化的界線再掀討論。日本偶像圈競爭激烈，台前光鮮背後卻藏著難以說出口的壓力，一名女偶像近日自揭遭特定粉絲長期騷擾，甚至因此身體不適，引爆網路關注。日本偶像女團CAL&RES成員杏仁みる，日前在社群平台X發文吐露心聲，坦言有一名宅男粉絲讓她心理與生理都承受極大壓力，甚至在活動現場「被噁心到吐出來」，卻因現實考量無法禁止對方入場，貼文曝光後迅速累積超過660萬次瀏覽，引發熱烈討論。

日本偶像女團CAL&RES成員杏仁みる被粉絲噁到吐。（圖／翻攝自CAL&RES【コーレス】IG）

杏仁みる透露，該名粉絲不僅經常在活動現場大吼大叫，還會對她進行情緒勒索。日前活動中再度看到對方出現時，她內心瞬間陷入恐慌，「我心裡一直喊『不、不、不！』，胃開始劇烈不舒服，最後真的吐了。」這段經歷讓不少網友直呼不可思議，也替她感到心疼。外界質疑，既然粉絲行為已造成身心傷害，為何不直接禁止對方參加活動？對此，杏仁みる坦言，日本偶像團體競爭極為激烈，每一名粉絲都得來不易，若因成員個人感受就將粉絲列入黑名單，活動人數勢必下滑，「這個責任，沒有人承擔得起。」因此只能選擇忍耐。

杏仁みる透露，該名粉絲不僅經常在活動現場大吼大叫，還會對她進行情緒勒索。（圖／翻攝自CAL&RES【コーレス】IG）

杏仁みる也指出，對方或許根本未意識到自己的行為造成困擾，甚至自認「比其他宅男更帥、更年輕，是有機會跟偶像交往的人」。貼文引發輿論後，該名粉絲疑似已察覺自己被影射，並表示會檢討自身行為。對此，杏仁みる則保持保留態度，表示將持續觀察對方後續表現，同時也公開喊話：「拜託，不要再欺負我了。」她的發聲也讓粉絲文化與偶像勞動環境的界線，再度成為輿論焦點。

