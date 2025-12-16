日本女偶像「一周6天吃拉麵」不發胖反瘦5公斤 3原則曝光

偶像女團成員湊iori，公開「一週吃六天拉麵」卻不發胖的原因。（圖／湊いおり X）

日本街頭處處可見拉麵店，除了是當地人的「國民美食」，也是國外旅客遊日必朝聖的食物，身為偶像女團「may in film」成員湊iori（湊いおり），是粉絲眼中著名的「拉麵控」，常在社群分享品嚐後的心得及照片，日前自爆「一周吃六天拉麵」，對比擁有纖細身材的她，在網上引發熱烈討論。

湊iori 的社群充滿著有關拉麵的PO文，日前發文寫下：「一周吃六次拉麵的偶像，每天以穩定的速度持續跑步，擁有絕對不會變胖的決心」，接著附上在跑步機上勤奮跑步的影片，隔天再度發文寫下：「一周吃六次種口味拉麵的偶像，成功減重5公斤的故事」，可見在吃完高熱量食物後，為了維持身材下足功夫，行為相當自律。

為何狂吃高熱量的拉麵，卻能夠反瘦5公斤？湊iori不藏私公開必須堅守的3大原則，包括兩餐之間相隔10小時、盡量避免吃有奶油的甜點、每天早上固定慢跑，接著補充說道：「就我個人而言，只要持續這樣做，即便吃拉麵也沒有復胖」，還公開減重前後的對比照，可見成效十足。

PO文曝光後，引起網友熱議：「能持之以恆真的很厲害」、「建議早上起床曬十分鐘太陽，也能夠促進身體循環」、「你的毅力和決心，太令人敬佩」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

