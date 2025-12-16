日本女偶像「一週狂吃6天拉麵」不發胖！加碼公開「反減5kg」秘訣

日本女團偶像湊irori分享她一週吃6天拉麵也不發胖的秘訣。翻攝湊irori X



拉麵一向被認為是熱量比較高的美食，讓許多想維持身材的人敬而遠之，不過，日本偶像女團「may in film」成員湊iori（湊いおり）卻是眾所週知的「拉麵控」，身材纖細的她，近日自豪發文分享「一週吃6天拉麵也不會變胖」的秘訣，吸引大量網友轉發留言，紛紛對她表示佩服。

湊iori 10日在社群PO出在跑步機上揮汗運動的影片說：「一週吃六次麵的偶像，以還算穩定的速度每天跑步，擁有絕對不會變胖的堅強意志。」這則貼文在社群引發熱議，對於湊iori狂吃拉麵同時持續運動，藉此維持好身材堅強意志力感到相當佩服。

隔天，湊iori加碼分享自己一週吃6次二郎系重口味拉麵，還成功減掉了5公斤的故事，並大方公開自己3招秘訣，包括「讓兩餐之間間隔10個小時」、「盡量不吃西式甜點」、「每天早上跑步」，她並公開減重前後的對比照片，驚人成果讓人嘖嘖稱奇。

