日本女大生鮮體驗 檳榔汁液噴眼慘叫

十分不湊巧的就噴到眼裡。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕日本愛媛大學近日到台東大學交流，除了觀摩台灣的教學方式，同時也到海端鄉錦屏國小體驗原住民文化與教學，日本女大生自告奮勇體驗檳榔，不僅被台灣國小師長勸退，還被檳榔汁液噴到眼，嚇得發出慘叫、體驗失敗。

約20名愛媛大學師生在參訪過東海國小後直奔錦屏國小，校方安排學校合唱團以八部合音迎接，也帶著師生參觀學校的食農教育，但當地族人「加課」，要讓日本學生什麼都體驗一下，詢問「有沒有人想試試檳榔」。

唯一自告奮勇的女大生，差點往檳榔蒂頭嚼下，國小師長連忙制止，倒是布農族語老師江新武以日語加上豐富的肢體動作，告知食用後可能有腹瀉、臉紅結果，這才稍微減少女大生嚼檳榔的念頭。

但真正讓日本女大生放棄的，卻是台方師長示範將檳榔蒂頭剝除，剎那間汁水噴射到女大生眼裡，嚇得她當場慘叫。

女大生的糗態不只自己臉紅又讓所有同伴大笑，這下倒是完全沒有嘗試的想法，日方教授見大家猶豫，抓起除去蒂頭的檳榔就往嘴裡丟，但嚼沒幾口就往場外快跑吐掉。他說，自己來台東數次，也不是第一次體驗嚼檳榔，所以才敢如此，但還是不敢多嚼。

新鮮檳榔噴出汁液。(記者劉人瑋攝)

女大生連檳榔蒂頭一起咬，馬上被制止。(記者劉人瑋攝)

