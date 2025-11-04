日本女子職業高爾夫的飛躍成長：連續制霸世界級大滿貫賽事的五個原因
現今世界女子職業高爾夫界中，日本選手的氣勢銳不可擋。今年國外5大高爾夫大滿貫賽事中，西鄉真央獲得雪佛龍錦標賽優勝，山下美夢有則拿下英國女子公開賽冠軍。而被視為世界最高等級的美國女子公開巡迴賽，截至10月1日至4日舉辦的樂天錦標賽為止，本季25場比賽中由日本選手取得5勝，與勁敵韓國並列勝場數最多國家。本文將探討日本女子高爾夫強勢崛起之因。
美國女子公開賽5勝的傲人佳績
美國女子公開賽是各國頂尖好手齊聚一堂，一較高下的世界最高等級高爾夫殿堂。2025年日本隊代表有竹田麗央、山下美夢有、及雙胞胎姐妹岩井明愛與千怜，共4名選手首次參賽，且全員成功奪冠。加上第二次參賽的西鄉，日本選手在本季美國女子公開賽的優勝次數達到五場，刷新歷年紀錄。
2019年（畑岡奈紗、澀野日向子、鈴木愛）以及2024年（笹生優花、古江彩佳、竹田）各取得三勝，而2025年獲得5勝刷新了日本女子高爾夫球賽史上最多優勝紀錄。截至10月4日為止，以五勝之姿與韓國並列第一。而進一步分析優勝場次，其中包含2場大滿貫冠軍、4名首次奪冠的選手，足以顯示日本女子高爾夫選手氣勢銳不可擋，存在感十足。
2025年8月17日於美國俄勒岡州舉行的「波特蘭菁英賽」奪冠的岩井明愛（右）、與獲得第3名的雙胞胎妹妹岩井千怜（左）（AFP／時事）
國外5大大滿貫賽戰績方面，今年有西鄉獲得雪佛龍錦標賽優勝，山下美夢有獲得英國女子公開賽冠軍，去年則是笹生優花及古江彩佳分別奪下美國女子公開賽與愛維養錦標賽冠軍。近兩年的10場大滿貫賽中，日本選手取得了四場優勝的傲人成績，遠遠領先同期間僅取得兩勝的澳洲，表現相當出色。
澀野在英國女子公開賽奪冠相當鼓舞人心
現今日本女子高爾夫選手能在世界舞台嶄露頭角，大致可分為5個原因。
第一是參加美國女子公開賽的選手人數增加。本季共有13位日本選手正式參戰。儘管彼此在球場上是競爭對手，但能夠以日語交流各種比賽情報，是一項極大優勢。
來自澳洲的卡麗韋伯（Karrie Anne Webb），是世界女子高爾夫史上唯一一位獲得5大大滿貫冠軍的選手。她在今年8月訪日時，對於日本選手的活躍提出自己獨到見解。她分析，「有夥伴是很重要的關鍵。看到夥伴表現出色，會激勵自己『我可以做到』，在彼此競爭的環境下，可以為團隊帶來1加1大於2的加乘效果。」本季在美國女子次級巡迴賽（或挑戰賽）奪冠的原英莉花選手，下季也將參賽，預計將有更多選手投入賽事。隨著越來越多日本選手參加比賽，日本陣營的卓越表現與亮眼成績令人期待。
2025年4月27日於美國德州伍德蘭市舉行的「雪佛龍錦標賽」奪冠的西鄉真央（中）和兒童合拍紀念照（時事）
第2是澀野日向子於2019年英國女子公開賽奪冠。這是繼1977年樋口久子獲得美國女子公開賽冠軍以來，睽違42年，再度有日本選手稱霸大滿貫賽事。澀野打破了那道厚重的高牆，讓更多選手懷抱「我也能贏」的信念。
2021年笹生優花獲得美國女子公開賽冠軍，2022年馬場咲希在有女子業餘最高榮譽之稱的美國女子業餘錦標賽取得優勝。連續奪勝的好成績，有效降低了選手的心理壓力，變得更勇於挑戰各大賽事。
然而，儘管澀野為日本選手的活躍之路開啟先鋒，但她本季在美國女子公開賽的表現卻陷入苦戰。截至10月4日的積分排名僅104名，她必須要進入前100名，才有機會搶下下季參賽資格。這也顯示要在高水準的巡迴賽持續奮戰，是多麼不容易的事。
國內賽事改革與代表隊培養實力
第3是日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）的改革所帶來的影響。 效法美國女子公開賽，2013年日本女子巡迴賽也增加了為期4日的賽事。透過球洞位置、果嶺速度、距離、球道寬度，長草區深度等球場配置，提高賽場難度。藉由一年37場巡迴賽的密集磨練，選手的實力確實大幅提升。
第4是擁有國家代表隊經驗的選手更能在關鍵時刻充分發揮實力。如今活躍於日本及美國女子公開賽的多數選手，在業餘時期皆有入選國家代表隊的經驗，並培養出深厚實力。在澳洲籍總教練瓊斯的帶領下，球隊導入科學化訓練與管理方式，成功建立出一套屬於自己的『勝利方程式』。此外，他們背負著「代表日本」的重責大任，主動參與多場國際業餘比賽。選手們從高中時期便開始累積國際大舞台出戰的經驗，讓他們更能從容應對職業級賽事。
宮里與橫峯旋風帶動參與熱潮
最後一個原因可以說是宮里藍所帶來的影響。2003年，當時高中3年級的宮里藍以業餘選手的身份，在日本女子巡迴賽奪冠，女子高爾夫項目旋即成為大眾矚目焦點。
當時與宮里藍同年的橫峯櫻、以及小一屆的諸見里忍、上田桃子等具有明星氣質的選手相繼崛起，日本女子巡迴賽事掀起一波前所未有的熱潮。以1998年出生的「黃金世代」為首，當時許多女孩憧憬成為職業高球選手，紛紛投入這項運動，帶動女子高爾夫風氣蓬勃發展，並掀起民眾積極參與的熱潮。
先前提到的卡麗韋伯與全盛時期的宮里藍勢均力敵，她説，「小藍的確是當今世代的偶像，我認為她是賦予日本女子高爾夫新風貌的重要人物。」此外，宮里藍的父親優、與橫峯櫻的父親良朗兩人各有獨特魅力，也鼓勵了當時所有高爾夫少女的父親，讓他們更願意支持女兒追尋成為女子職業高爾夫選手的夢想。
這五個原因彼此環環相扣，從宮里藍旋風開始，越來越多日本選手投入美國公開賽，逐步帶動高球圈風氣，形成正向循環。
2025年3月9日於中國海南島舉行的LPGA藍灣名人賽最終輪，竹田麗央開出第一球（AFP／時事）
家族支持不可或缺
談到這些在舞台大放異彩的日本選手，必然不能忽略每位選手背後家人的無私奉獻與支持。
英國女子公開賽冠軍山下美夢有的父母，在比賽會場溫馨見證了愛女的傲人成績。第2天她以65桿的優異成績取得領先，但第3天卻以74桿坐收，陷入苦戰。儘管仍暫居第1，但與第2名僅1桿之差，不可輕忽。當晚全家人外出用餐，正巧那天8月2日，是山下的24歲生日。在這場臨時的「生日派對」上，山下成功轉換心情，拋開令人懊惱的第3天苦戰，重拾鬥志迎接最終回合挑戰。在賽後訪談時，山下熱淚盈眶地表達感激，「謝謝家人一直在身邊支持我。」
除了山下，其他許多選手也都由母親陪同出賽。帶了煮飯用的電鍋，一早起來做飯糰，給予選手全心全意的支持與陪伴。
延續這股氣勢的關鍵在於國內環境
以上，探討了日本女子高爾夫球界活躍的內在因素，外在因素之一則是近年來韓國選手的式微。雖然本季韓國與日本皆拿下勝場數最多的好成績，但與2017年黃金巔峰期相比則減少了一半。原因可能是韓國國內巡迴賽的賽事獎金大幅提高，選手多選擇留在國內比賽，而非挑戰美國公開賽，參賽人數因而銳減了吧。這麼一來便打亂了「國內培養實力、國外大放異彩」的良性循環。
這也是未來日本女子高爾夫需要面對的共同課題。隨著明星選手轉戰美國女子公開賽，可能對日本女子巡迴賽帶來不少衝擊，引發外界憂心。為了讓日本選手未來持續保持正向發展，不僅要強化國內的培育環境，也不能阻斷他們積極前進國際的腳步。
足球是個很好的參考例子。日本代表隊每4年1次參加華麗且競爭激烈的世界盃，如今有「史上最強陣容」之美譽。現役球員中有多位效力於歐洲足球俱樂部。然而，日本代表隊的堅強實力正是來自國內J聯賽（日本職業足球聯賽）對國高中生及剛入職業隊的年輕選手的扎實培訓課程。
歷任日本代表隊教練與日本足球協會會長異口同聲表示，「有J聯賽才有日本代表隊」。這是拜制度所賜，選手必須在J聯賽歷練成長後，才有機會挑戰歐洲俱樂部。不僅日本，強化自己國家的聯賽制度，是提升國家代表隊實力關鍵所在，此乃足球界的通則。
這或許也可應用在高爾夫運動上。由日本女子巡迴賽培育實力人氣兼備的選手後，再轉移主戰場至美國女子公開賽，一步一步往更高的殿堂邁進，成為新世代女英雄。
另一方面，日本男子高爾夫由松山英樹在世界舞台孤軍奮戰，至今仍無人能接棒，延續其競爭力與國際地位。或許是日本男子巡迴賽的熱度與受歡迎程度，比不上日本女子巡迴賽的關係吧。
日本女子巡迴賽持續進化與蓬勃發展，正是讓日本女子選手在世界舞台發光發熱的重要動力來源。
標題圖片：2025年8月英國女子公開賽冠軍山下美夢有。圖為她參加2025年6月12日美國密西根州邁爾菁英賽的揮桿英姿（Amy Lemus ／路透社）
竹內達朗 [作者簡介]
報知新聞社（運動報知）編輯委員。出生於1969年。就讀東洋大學時曾獲選三屆箱根駅傳選手。1992年進入報知新聞社服務後，主要負責田徑、高爾夫、足球項目之報導。
