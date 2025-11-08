日本女孩跨海屏東尋父 媽祖賜3聖筊 牽線里長助圓夢
台日混血的日本音樂創作者佐藤香里，自幼父母離異，隨著母親回到日本，但一直抱著對父親的思念，希望能跨海尋找父親。屏東市瑞光里長盧逸洋接獲超級尋人任務，憑著有限的線索，終於尋獲已住生的佐藤父親林先生下落。佐藤香里今（8）日在母親與姑姑陪伴下，共同到屏東市東山寺祭拜父親，再到瑞光里信仰中心聖母宮向媽祖感謝「協尋」。
佐藤香里1歲的時候父母離異，隨母親回到日本東京。她說，小時候看過父母的結婚影片和生活照，從小就想和父親見面，但是一直沒機會來台灣尋找父親，現在年紀增長，也比較有時間，去年12月底透過日本在台交流協會，表達想尋找父親的意念，一開始也只是抱著姑且一試的心態，結果真的找到了，但是很遺憾父親已經不在。
瑞光里長盧逸洋說，佐藤香里的父親林先生是日語老師，30多年前住在瑞光里國仁醫院附近，他在今年2月多接獲日本輾轉而來的尋人任務，但是資訊相當有限，前往找時，附近鄰居都已換過好幾波，甚至尋找過程中還找到里港、九如，但線索完全都中斷，一時間不知從何找起。
聖母宮主委劉春利說，他有一天看到盧逸洋心事重重愁眉不展，詢問之下盧逸洋告知尋人任務線索全斷，劉春利建議他向媽祖請示，經過慎重而嚴謹的請筊，擲出3個聖筊，媽祖指示不用擔心，尋人會有結果。
盧逸洋表示，就在祈願後不久，事情就有了突破性的發展，在林先生老家附近遇到一位老居民，提供林先生的線索，原來佐藤小姐隨母親回到日本後沒多久，林先生在潮州就遇到事故不幸往生。盧逸洋再從殯葬系統著手，終於找到林先生的骨灰安置在屏東市東山寺。
盧逸洋表示，平常東山寺歸魂堂一年只開放清明和中元供民眾祭拜，他前往確認時，寺方特別打開歸魂堂大門，結果在眾多塔位中，根本不用尋找，門一打開就看到林先生的名字，彷佛已經等待多時。
盧逸洋再循線找到佐藤香里搬到台南的姑姑，在雙方連繫好之後，佐藤香里7日與母親從東京來到屏東，8日上午到東山寺祭拜林先生。左藤香里說，雖然很遺憾父親已經往生，但是能獲知父親的下落還是很欣慰，她也在祭拜時向父親說，很抱歉她來晚了，來年有時間還會再來看父親，也很感謝盧里長大力幫忙，在尋人過程中辛苦了。
