日本女市長多次與已婚下屬進旅館 不信任案前夕請辭獲准

小川晶遭爆料與已婚下屬多次前往旅館，請辭獲准。（翻攝自小川晶臉書）

日本群馬縣前橋市長小川晶先前爆出多次與已婚男下屬前往旅館，引發爭議，在市議會準備提出不信任案前，她已於日前主動請辭並獲准，小川在卸任當天公開向市民致歉，表示未能履行施政承諾，並感謝多年支持。

小川晶於今年9月傳出醜聞，與市府已婚男下屬多次進出旅館，至少達10次，引發外界質疑，事件曝光後，她坦承確實曾前往旅館，但否認有不當男女關係，不過也自認其輕率舉動容易造成誤會。

儘管小川晶曾表態希望續任，市議會仍計畫於27日提出不信任案，但她則提前於25日遞交辭呈，市議會27日正式批准，她於同日離任；小川在社群發文，「今天是我擔任市長的最後一天」，向市民致歉，表示無法履行政見的承諾，並回顧任內與市民互動的點滴，感謝大家支持。前橋市選舉管理委員會已決定，市長補選將於2026年1月12日舉行。

