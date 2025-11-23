日本女星乳房全切後竟然還復發！醫示警：零期也不能輕忽

日本女星藤原宏美八年前被診斷出零期乳癌，雖然進行左乳房全摘手術，術後一年復發，所幸經過再次手術與放射線治療後，如今已度過七年。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘提醒，單側乳癌患者另一側罹癌風險是一般人的六至八倍。

日本女星藤原宏美 選擇了復發率僅1%的乳房全摘手術，但仍在一年後遭遇局部復發。（圖／ 取自X ）

據日本媒體報導，現年41歲的藤原宏美當年因丈夫的手肘碰到左胸感到劇痛，不放心前往醫院檢查，結果確診「乳癌0期非浸潤癌」。醫師當時建議她可選擇「左乳房全摘」、「左乳房全摘加重建」或「局部切除加放射線治療」三種方式。藤原宏美原本選擇局部切除加放射線治療，但因腫瘤已達4×4公分被勸退，最終決定進行左乳房全摘手術。

然而，藤原宏美在術後一年卻出現局部復發，經過再次手術與放射線治療後，目前已順利度過七年。她從這次經歷中體悟到：「身體發出的微小訊號絕不能忽視」。

乳房外科權威、台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，過去乳癌手術以全切除為主，但近二十年追蹤發現，透過全身治療加局部放療，可將二至三成局部復發風險降至十年內約5%，且不增加全身轉移風險。三陰性乳癌或HER2陽性乳癌的局部復發風險稍高，十年約在5%至10%之間。因此，目前對一般婦女建議，只要腫瘤小於3公分，零至二期乳癌都可考慮保留手術。

討論是否適合部分切除時，零期並非絕對考量，主要是評估癌症病灶範圍占整個乳腺的體積。（示意圖／Pexels）

陳芳銘表示，選擇局部切除手術加放射治療的病人，即使發生局部復發，在定期追蹤檢查下也能及早發現，通常都還是零期或一期，對存活率影響不大。臨床上大部分婦女仍會選擇做保留手術。

他進一步說明，討論是否適合部分切除時，零期並非絕對考量，主要是評估癌症病灶範圍占整個乳腺的體積。若切除範圍小於20%，且術後外觀符合病人期待，就可以選擇保乳手術。隨著藥物治療進步，即使腫瘤大於2公分的HER2陽性或三陰性乳癌，經免疫治療、化療或雙標靶治療，腫瘤也可能完全消失或縮小，提高保留手術機率。

不過，陳芳銘也指出，有多部位乳癌或基因遺傳性乳癌的高風險族群，醫師仍會建議全切除，好處是不用擔心局部復發風險，也不需放射治療。

接受部分切除的病人，建議術後每半年做乳房超音波、每年做乳房攝影，終身都要定期追蹤。（圖／報系資料照）

陳芳銘提醒，接受部分切除的病人術後追蹤十分重要，建議術後每半年做乳房超音波、每年做乳房攝影，終身都要定期追蹤。臨床發現，單側乳癌者，另一側罹癌機率是一般人的六到八倍，因此定期追蹤才能及早發現。

陳芳銘也指出，目前台灣僅四成婦女接受定期篩檢，可能是因為害怕疼痛或擔心篩出乳癌，導致第四期乳癌比例居高不下。尤其是年長女性，家人應多留意長輩健康，鼓勵定期篩檢，才能及早發現問題，把握治癒良機。

