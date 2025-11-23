日本女星乳房全切後竟然還復發！醫示警：零期也不能輕忽
日本女星藤原宏美八年前被診斷出零期乳癌，雖然進行左乳房全摘手術，術後一年復發，所幸經過再次手術與放射線治療後，如今已度過七年。台灣乳房醫學會理事長陳芳銘提醒，單側乳癌患者另一側罹癌風險是一般人的六至八倍。
據日本媒體報導，現年41歲的藤原宏美當年因丈夫的手肘碰到左胸感到劇痛，不放心前往醫院檢查，結果確診「乳癌0期非浸潤癌」。醫師當時建議她可選擇「左乳房全摘」、「左乳房全摘加重建」或「局部切除加放射線治療」三種方式。藤原宏美原本選擇局部切除加放射線治療，但因腫瘤已達4×4公分被勸退，最終決定進行左乳房全摘手術。
然而，藤原宏美在術後一年卻出現局部復發，經過再次手術與放射線治療後，目前已順利度過七年。她從這次經歷中體悟到：「身體發出的微小訊號絕不能忽視」。
乳房外科權威、台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，過去乳癌手術以全切除為主，但近二十年追蹤發現，透過全身治療加局部放療，可將二至三成局部復發風險降至十年內約5%，且不增加全身轉移風險。三陰性乳癌或HER2陽性乳癌的局部復發風險稍高，十年約在5%至10%之間。因此，目前對一般婦女建議，只要腫瘤小於3公分，零至二期乳癌都可考慮保留手術。
陳芳銘表示，選擇局部切除手術加放射治療的病人，即使發生局部復發，在定期追蹤檢查下也能及早發現，通常都還是零期或一期，對存活率影響不大。臨床上大部分婦女仍會選擇做保留手術。
他進一步說明，討論是否適合部分切除時，零期並非絕對考量，主要是評估癌症病灶範圍占整個乳腺的體積。若切除範圍小於20%，且術後外觀符合病人期待，就可以選擇保乳手術。隨著藥物治療進步，即使腫瘤大於2公分的HER2陽性或三陰性乳癌，經免疫治療、化療或雙標靶治療，腫瘤也可能完全消失或縮小，提高保留手術機率。
不過，陳芳銘也指出，有多部位乳癌或基因遺傳性乳癌的高風險族群，醫師仍會建議全切除，好處是不用擔心局部復發風險，也不需放射治療。
陳芳銘提醒，接受部分切除的病人術後追蹤十分重要，建議術後每半年做乳房超音波、每年做乳房攝影，終身都要定期追蹤。臨床發現，單側乳癌者，另一側罹癌機率是一般人的六到八倍，因此定期追蹤才能及早發現。
陳芳銘也指出，目前台灣僅四成婦女接受定期篩檢，可能是因為害怕疼痛或擔心篩出乳癌，導致第四期乳癌比例居高不下。尤其是年長女性，家人應多留意長輩健康，鼓勵定期篩檢，才能及早發現問題，把握治癒良機。
延伸閱讀
不擔心AI泡沫化 蘇姿丰：投資不夠才危險
最快明年上路！失智、癲癇發病強制審駕照 未通過將追回
創紀錄！鐵達尼號罹難富豪18K金懷錶 拍出7千3百萬高價
其他人也在看
日本流感數上升曲線陡 前台大醫示警1城市
[NOWnews今日新聞]近期日本流感疫情升溫，前台大醫師、旅日達人林氏璧根據最新醫療機構數據指出，今年疫情比去年早盛行一個月，尤其東京上升曲線「幾乎跟去年大流行同樣陡」，因此提醒近期要赴日的旅客務必...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
用文化煮出夢想味道 中市府舉辦原住民中餐丙級訓練班成果豐碩
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】為協助原住民族人提升就業職能，並提升投入觀光餐飲產業的機會，台中市政府與弘互傳媒 ・ 15 小時前
好像夜店…台北松德公園路燈頻閃
今日（23）晚上5點43分，台北市松德路133巷、168巷、松德公園共融遊戲場以及虎林街222巷路邊路燈頻閃，直至6點依然沒有恢復。散步民眾驚呼，「好像夜店！」台電派人查修後，發現是控制路燈的開關設備故障。記者經過松德路與虎林街，發現路燈看似閃電有頻閃狀況，經過附近路口，幾乎都有此現象，不過接近國業自由時報 ・ 15 小時前
天氣變冷手腳冰冷？醫：恐是腦中風前兆 這3種人最易中鏢
雖然時序已經入秋，白天仍出現超過30度的高溫，但夜晚溫度的下降，導致早晚溫差變大。這樣的日夜溫差容易引起血管收縮、血壓升高。特別是患有高血壓、高血脂或糖尿病的高危險族群，若常感到手腳冰冷、頭痛頭暈，這可能是腦中風的前兆，應提高警覺。 長期小血管堵塞、血液循環不良 恐增加腦中風機率 診所曾柏彰醫師表示，出現手腳冰冷與天氣有關，或是身體循環不良所致，尤其如果本身有糖尿病、心血管疾病或是高血脂的患者，容易因為末梢血液循環不良出現手腳冰冷，不僅會手麻腳麻、抽筋，甚至可能不良於行。臨床上常見三高患者有血液循環不良的問題，看診時常會表示手腳冰冷、痠麻疼痛，甚至有些人會感覺長期視力減退、模糊，少數人反應注意力不集中，或者經常忘東忘西，這些看似小毛病卻困擾著正常生活。不過，長期處於小血管堵塞、血液循環不良的情況下，也會增加腦中風機率。一旦腦部血管淤塞就可能產生腦中風。曾柏彰醫師解釋，在腦中風發生前，可能會出現手腳冰冷、手麻腳麻等非典型前兆，都可能是日後引發中風的潛在危險因子，不可掉以輕心。 血液循環不良易引起缺血性腦中風 出現這些症狀應盡快送醫急救 腦中風大致可分為缺血性中風和出血性中風兩種型態。缺血常春月刊 ・ 1 天前
〈星期人物〉推廣失智友善理念 張美月的照護心路歷程
「我一生奉獻護理專業，最後也用同樣的專業照顧媽媽。」這句話，是張美月老…中華日報 ・ 11 小時前
「這些動作」都會害子宮脫垂！用力排便也中招 醫：很多女性根本不知道
子宮脫垂是許多女性隨著年齡增長可能面臨的健康問題，尤其在生產過、長期負重或進入更年期後更容易發生。透過正確的預防方式，可以大幅降低子宮脫垂的風險。對此，新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師說明，預防子宮脫垂需要注意的5個重要方法！ 1、正確執行凱格爾運動強化骨盆底肌骨盆底肌肉是支撐子宮、膀胱和直腸的重要結構，透過規律的凱格爾運動可以有效強化這些肌肉群。 2、維持適當體重避免腹部壓力過重或肥胖會對骨盆底肌肉造成長期的壓力負擔，增加子宮脫垂的風險。體重過重時，腹部的重量會持續向下壓迫骨盆腔內的器官和支撐結構，使肌肉和韌帶逐漸鬆弛。 3、改善便秘預防長期用力排便長期便秘導致的用力排便會反覆對骨盆底肌肉造成向下的壓力，是造成子宮脫垂的重要危險因子。要預防便秘應該增加膳食纖維攝取，每天至少攝取25-30克纖維，多吃蔬菜、水果和全穀類食物。 4、避免提重物與長時間站立 工作或生活中無法避免需要提重物，要學習正確的搬運姿勢:彎曲膝蓋蹲下、保持背部挺直、用腿部力量而非腰部力量來提舉物品。盡量避免一次搬運過重的物品，可以分多次搬運或使用輔助工具。長時間站立工作者建議穿著舒適的鞋子，適時休息並抬高雙腳，減輕骨常春月刊 ・ 1 天前
人工關節可能越換越糟？醫：掌握術前2關鍵 降低翻修機率
77歲林先生，去年因退化性關節炎接受人工膝關節手術，但術後卻出現膝蓋歪斜、反覆積水、行走困難等症狀，生活大受影響。後來他轉至台中慈濟醫院，接受關節中心骨科趙子鎔醫師診治，經電腦斷層精密評估，發現原手術關節角度偏差，導致軸線錯位。醫療團隊為他進行「人工關節翻修再置換」手術，重新校正角度與受力方向。術後第二天林先生就能下床走路，一個月後已能獨立回診，突顯接受人工膝關節手術患者，術前精準評估與手術規劃，才是避免治療失敗的關鍵。換人工膝關節非萬能 近1成患者術後仍不滿意趙子鎔醫師指出，對罹患膝蓋退化性關節炎的患者來說，人工膝關節置換並非一勞永逸，國內外統計發現，約有一至兩成病人，對治療結果不滿意，其中還有約1%至5%的病人，因角度偏差、骨質問題或受力不均，面臨得再次翻修手術的困境。像林先生這個案例，就正好是因人工關節未與身體重心軸垂直，才會造成術後步態歪斜、反覆發炎。術前評估＋精準導航 人工關節手術成功關鍵趙子鎔醫師強調，人工關節置換並非越快開刀越好， 為了避免「換關節比沒換更糟糕」的窘境發生，術前評估與精準規劃才是治療成功關鍵。他表示，現代關節手術已能利用電腦導航輔助，可在術前模擬骨骼角度與常春月刊 ・ 1 天前
不是瑜珈、太極！新研究揭「它」最能治腰痛：4週就見效
現代人普遍有腰痠背痛的困擾。醫師張家銘表示，這不只是老化造成，而是現代生活方式造成久坐、不活動、深層核心肌群幾乎「關機」，坐姿歪斜、再加上壓力、睡不好，整個脊椎支撐系統就開始出問題。而最先出狀況的地方，往往就是下背。最新研究發現，最能改善腰通的運動就是皮拉提斯，而且只要4~12週就見效。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣骨髓移植教父陳耀昌病逝！曾罹攝護腺癌 3大「護腺食物」曝光
台灣血液腫瘤醫學權威、被譽為「台灣骨髓移植教父」的陳耀昌醫師，今（11/17）傳病逝台大醫院，享壽76歲。台大醫院以「保留病患隱私」為由，並未透露他的病因，不過因他64歲時曾罹患攝護腺癌，外界推測逝世健康2.0 ・ 1 天前
學名藥協會提10大建言 石崇良：可納入藥品韌性國家型計畫
今年多達47項藥品退出台灣，引起各界對於缺藥問題的關注，中華民國學名藥協會針對強化藥品供應韌性的國產製藥產業政策提出10大建言，衛福部長石崇良認為，均可納入「藥品韌性國家型計畫」，明年也將檢討DET制度，希望後年能夠實施，避免藥品劣幣驅逐良幣的情況。自由時報 ・ 16 小時前
因應中俄空間能力 德國政府通過太空安全戰略
汽車、船舶和飛行的導航、衛星電視——在太空實施的破壞會在地球上產生直接影響。為保護衛星和通信安全，德國政府制定了一份太空安全戰略。德國之聲 ・ 16 小時前
國8台南段詭異車禍！2車撞爛車殼毀 1駕駛竟離奇消失
台南市安定區國道8號東向6.5公里處，於23日晚間6點30分左右發生一起交通事故。兩輛轎車因不明原因發生碰撞，現場僅見一名50歲的女性乘客曾姓女士，意識清楚但有多處擦挫傷，隨後被救護車送往安南醫院治療。然而，另一輛車的駕駛卻未在現場被找到，這引發了警方的高度關注，目前事故的詳細原因仍在進一步調查中。中天新聞網 ・ 12 小時前
台股周跌近千點法人賣超2000億元 分析師： 短線測底 市場仍未悲觀轉空
大盤周跌 962.56 點，除了失守季線，周線也連收 3 黑。分析師表示，主要是外界預期聯準會 (Fed) 降息機率一再下修，讓科技類股賣壓沉重，致股價連番重挫，台股下周仍待箱型區間整理完，確定指數下緣完成打底後，才有機會反彈向上。鉅亨網 ・ 22 小時前
青少年偏頭痛被誤以為是課業壓力 醫揪2大誘發殺手
15歲的林姓女學生一直飽受偏頭痛困擾，家人誤認是課業壓力大所致，奇美醫學中心以藥物雙軌治療，透過追蹤，了解她最愛巧克力、起司，也常長時間空腹，進行調整後，再搭配規律運動、固定睡眠，已有改善，院方強調，高熱量美食與秋冬低溫是誘發的2大殺手，值得注意。自由時報 ・ 21 小時前
從手腳冰冷到心腦血管問題，專家解析末梢血管障礙症狀與日常改善策略
許多人有手腳冰冷的問題，還有的人常會有手麻、腳麻、一時走不動的困擾，這些都是末梢血液循環造成的嗎？其實，末梢血液循環不佳造成的狀況還不只這些，醫學上認定的末梢血液循環不良，還可能是引發嚴重病症的兇手。 40多歲的王小姐，他的雙手即使是在大熱天，僅只是待在冷氣房內，四肢手腳就會「冷吱吱」，讓她只好拿著暖暖包暖手，連與人握手時都感覺很不好意思。常常聽到「末梢血液循環」這個名詞，的確，像王小姐這個案例，就是末梢血液循環不佳的實證例子。 綿密微細小血管，就是末梢血管什麼是末梢血管呢？身體器官需要藉由血管維持血流暢通，才能正常運作，綿長細密的血管深入人體每個器官及組織，如大腦、心臟、肝、皮膚以及四肢等。血管提供血液、血球及各種荷爾蒙運行的管道，提供神經、肌肉、骨骼等組織足夠的血液及養分，以維持人體器官正常運作。 正常的血管是枝數多、不變形且流速通暢，若變形或是因疾病導致淤塞，身體自然就會出現不舒服的症狀，若再嚴重一些，疾病就上身了。 而人是溫體的哺乳動物，在血液不易到達的地方就不會暖和，因此，血循不良者的四肢末梢容易感覺冰冷。所謂的「末梢」，並不一定是指四肢的末端，而是指體內各器官綿密網狀、無處常春月刊 ・ 1 天前
「民歌大團圓」狂破紀錄！吳楚楚許願：再唱50年
「臺北大巨蛋 民歌大團圓」22日在台北大巨蛋舉行，動員2500名工作人員，聚集74位民歌手、共演出122首金曲，一連7小時不斷電，並首度開放叫餐到座位享用，連創多項紀錄。不僅如此，現場觀眾的年齡總和也刷新紀錄，共計超過180萬歲，展現民歌50年歷久不衰的精神。硬體部分更以近乎「世界級開幕式」規格打造巨型沉浸式、零死角的視聽互動舞台。中時新聞網 ・ 1 天前
咳嗽呼吸喘 不菸婦早揪肺癌
記者陳金龍∕台中報導 台中一名生活規律的吳姓婦人近日因咳嗽及活動時呼吸喘促，就醫確診…中華日報 ・ 1 天前
難逃魔咒？甘迺迪外孫女驚爆罹血癌 骨瘦如柴壽命「僅剩1年」
美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自曝罹患罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師告知她「僅剩不到12個月壽命」，她並自述與病魔抗爭過程。中天新聞網 ・ 22 小時前
全球首例人染H5N5禽流感死亡 我疾管署：大規模傳播風險低
美國華盛頓州官方證實，21日發生全球首例H5N5禽流感感染死亡案例。死者為多重慢性病長者，家中有飼養家禽，但確切感染來源仍待確認。衛福部長石崇良對此表示，疾管署將持續密切關注相關發展，民眾若近期有出國行程，務必避免接觸禽鳥類。疾管署也強調，目前沒有證據顯示有人傳人的風險，我國將持續監測H5N5病毒，但對華盛頓州的旅遊建議維持「一級注意」。公視新聞網 ・ 20 小時前
藍委批院版財劃法：縣市設算表不敢公開
在野黨兩度修正《財劃法》後，行政院版則在日前出爐，在野態度備受關注。國民黨立委許宇甄痛批，行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少統籌款與補助款？行政院目前都不敢公開，與各縣市要承擔哪些經費更是隻字未提，這種作法不是透明，而是刻意模糊。中時新聞網 ・ 20 小時前