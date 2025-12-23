日本女星波瑠與高杉真宙結婚 公開婚紗照

（中央社東京23日綜合外電報導）日本34歲女星波瑠與29歲男星高杉真宙今天宣布喜結連理，兩人已在上月登記。兩人因為共同演出電視劇「Mr.新娘」而結緣，後來因線上遊戲而加深互動。

日媒Sponichi Annex報導，兩人已在親近親友的見證下低調完婚，上月在東京都內的區公所完成登記。

日媒ORICON NEWS報導，這對新人今天各自在自己的社群媒體Instagram（IG）官方帳號公布兩人的聯合聲明，正式宣布喜訊。

波瑠也在同一則貼文，公開自己披上婚紗的照片。

兩人透過聲明表示，「在此向大家報告，我們，高杉真宙與波瑠，決定攜手步入婚姻。」

兩人曾共同演出富士電視台2023年播出的日劇Mr.新娘。

關於交往發展，聲明內容提到，「在共事過程中逐漸認識彼此，隨著時間累積，也萌生想一起走過今後人生的想法」。

他們也表示，「我們兩人都還有許多不成熟之處，未來會以這次結婚為契機，無論做人還是演員，都會更努力成長，並持續以認真的態度投入工作。期盼大家今後繼續給予關愛與支持。」

波瑠1991年6月17日出生於東京都，2006年以連續劇「對岸的她」踏上演員之路，後來接演電影「戀空」。2015年則因主演日本放送協會NHK晨間劇「阿淺來了」，飾演女主角而大受歡迎。

她也曾在日本放送協會與台灣公共電視台聯合製作的影集「路～Express～」中演出。

高杉真宙於1996年7月4日出生於福岡縣，在小學六年級時被星探發掘而進入演藝圈，接著在2009年以舞台劇正式出道，曾演出「高嶺與花」等電視劇，近年的電影作品包含「東京復仇者2 血腥萬聖節篇」。（編譯：楊惟敬）1141223