日本女歌手廣州演唱會照唱！她喊「1句」粉絲暴動了

中國因不滿日本首相高適早苗提出「台灣有事論」，近期掀起大規模抵制行動。不僅波及到日本天后濱崎步的上海演唱會外，就連歌手大槻真希也在開唱時突然熄燈，被工作人員請下台。不過，在廣州開唱的人氣歌手BENI（安良城紅）則演出順利，引起外界熱議。網友也瘋猜的原因很可能是，BENI昔日在中國「做1事」有關。





濱崎步原訂11月29日的上海演唱會，在舞台搭建完成之後，遭中國無預警取消。（圖／翻攝自IG@a.you）

日本歌手大槻真希（右圖中）開唱沒多久，隨即熄燈被工作人員請下台。（圖／翻攝自X）

現年39歲的日本歌手BENI（安良城紅），11月29日在中國廣州舉辦演唱會；由於原訂同天在上海開唱的濱崎步演唱會，卻遭中國官方無預警取消，因此BENI如期開唱的消息曝光後，也引發網友們熱議。事後，BENI在IG上寫下，「I love you Guangzhou .Till next time!（我愛你廣州，下次見！）」。並附上演唱會現場照片，畫面中可見，台下幾乎坐滿粉絲，每個人手中都拿著螢光棒揮舞，相當壯觀。

日本歌手BENI11月29日在廣州的演唱會如期進行，引發網友熱議。（圖／翻攝自BENI微博）

此外，BENI也在微博上同步發聲，用中英文寫下「LOVE GUANGZHOU、LOVE CHINA，謝謝大家，我愛你們，下次見！」。貼文曝光後，大批中國粉絲嗨翻「媽咪在廣州也太燃了吧！ babies們的螢光棒海洋，感動到cry」、「能不能上海加場！」、「下次一定要再來廣州啊啊啊！」。事實上，對於這次BENI能如期在廣州完成演唱會、不受波及的原因，有網友猜測可能與先前曾參加過中國歌唱節目《歌手2025》有關，她也經常在微博上用中文發文，還會練習說中文，因此也累積大票中國人喜愛，算是友善藝人。

BENI的廣州演唱會上，幾乎坐滿粉絲。（圖／翻攝自BENI微博）













