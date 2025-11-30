日本女歌手「唱一半被趕下台」 自己人也不挺！胡錫進批太過頭

胡錫進昨（29日）在微博發文指出，對日制裁應「有力但不失分寸」，否則容易引發反效果。（翻攝自胡錫進微博）

中國近期因日本首相高市早苗的涉台言論，全面收緊對日交流，引發多起文化活動取消爭議。針對上海一場演出中，日本女歌手大槻真希唱到一半關燈、現場叫停的事件，《環球時報》前總編輯胡錫進昨（29日）在微博發文指出，對日制裁應「有力但不失分寸」，否則容易引發反效果。

日籍歌手唱到一半遭關燈下台引爭議

近日上海一場演唱活動中，一名日本女歌手正演唱時突然被關燈、要求立即停演。相關影片在陸網流出後，引發兩派輿論爭議：一派認為這是對日本的強力警告；另一派則批評做法欠缺尊重，反而讓外界質疑中國在對日制裁上的「過度執行」。

胡錫進表示，若影片內容屬實，他「認同第二種批評」。他認為，讓歌手唱完再取消後續場次即可，「唱到一半被轟下台」過於刺激，不利於政策形象。

「對日制裁要堅決，但操作須穩健」

胡錫進強調，這次中日之間的角力將是長期戰，他支持中國在經濟與政治上向日本施壓，包括暫停文化交流、取消日本藝人演出等都屬合理手段。

但他也提醒，「任何行動都要掌握尺度」，不要把日本民間與政府、右翼立場混為一談。他指出，中國的對日制裁必須具有道義與節制，避免激烈畫面反被外界利用。

「中國社會要保持正常運作，不必為難藝人」

胡錫進表示，即便近期中國多部動畫延檔、日本藝人來華活動取消，這些都不成問題，但在執行上仍應區分情況。他認為，如果一名日本歌手正在台上表演，只要歌曲內容沒有問題，「讓她唱完再宣布後續取消」是較為妥當的做法。胡錫進說：「唱到一半關燈趕人，容易造成不必要的刺激與誤解。」

胡錫進：盼此類事件不再發生

胡錫進強調，他不是反對制裁，而是希望制裁能更有效率、更具可持續性。他期待上海此事件只是「孤例」，不要成為常態，並呼籲其他地區避免過激執行。他最後表示：「目標、邊界掌握得越準，政策效果越好。」

