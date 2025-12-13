日本女湯驚見「男毛巾遮鳥」闖入！警僅「做1事」台遊客怒了

國際中心／張予柔報導



冬季泡湯旺季來臨，不少台灣旅客選擇赴日享受溫泉行程，近日一名台灣女性控訴，入住日本四國香川縣知名溫泉旅館期間，前往大眾女湯泡湯時，竟發現一名長髮男子擅闖浴池，讓她與同行團員當場嚇壞。事後雖通報飯店並報警處理，但警方僅對該男子「口頭警告」即放行，引發旅客對日本溫泉安全管理的質疑。









日本女湯驚見「長髮男毛巾遮下體」闖入！警方僅「口頭警告」台女控：人都被看光

有台灣女性到日本泡湯竟發現一名男性偷偷闖入，不僅行為怪異，還四處亂看。（圖／翻攝自《Dcard》）

根據當事人描述，事發於12月9日晚間9點多，她入住琴參閣溫泉旅館，進入公共女湯後，發現池內出現一名留著及肩長髮、戴黑框眼鏡的人士。剛開始，她以為對方只是外表較中性的女性，直到其他團員注意到該名人士行為異常，不僅頻頻走動，並十分明顯地到處亂看其他女客，還不斷用毛巾遮下體，才讓眾人起疑。當事人指出，對方似乎刻意尋找有人的地方泡湯，行徑怪異，讓她們十分害怕。

日本女湯驚見「長髮男毛巾遮下體」闖入！警方僅「口頭警告」台女控：人都被看光

警方到場後進行筆錄，但僅對男子作出「口頭嚴重警告」。（示意圖／翻攝畫面）

旅客立即通報飯店人員，並由館方報警處理。警方到場後僅對該男子進行嚴正警告，未開罰也未進一步處置。當事人對此結果難以接受，直言「希望之後在女湯的管理上可以更嚴謹，畢竟泡湯是全裸的空間，一旦有人行為異常真的會嚇壞」，並批評飯店處理速度過慢，未能即時阻止男子進入浴池。

日本女湯驚見「長髮男毛巾遮下體」闖入！警方僅「口頭警告」台女控：人都被看光

事件曝光後，引起網友熱烈討論，有人擔心「萬一眼鏡還有偷錄影之類的呢」。（圖／翻攝自《Dcard》）

隔天早上，飯店經理曾親自向旅客致歉，並解釋依照日本溫泉文化與規定，無法對每位旅客逐一查驗身分。事件曝光後，也在網路上掀起熱議，網友紛紛留言「太可怕了吧！萬一眼鏡還有偷錄影之類的呢」、「無故闖入看來別有意圖，入鏡機會極高」、「生理性別是哪個就給我去哪裡哦」對此，當事人也回應表示，當下確實曾懷疑對方眼鏡是否具備錄影功能，雖然事後確認並無偷拍設備，但「我們在場的人都被他看光光了」。

原文出處：日本女湯驚見「長髮男毛巾遮下體」闖入！警方僅「做1事」台女控：人都被看光

