日本女生最愛的美容油TOP 3！ALBION黃金油被封「殿堂級萬用油」、LOA這款一登台狂賣2萬瓶、SABON光萃油升級成超人氣保濕神器！

日本女生最近狂推的美容油榜單實在太精彩，三款風格完全不同卻各自稱霸：ALBION靠輕盈又萬用的殿堂級美容油穩坐多年人氣王；LOA則以香氛×情緒設計一登台熱銷破2萬瓶；SABON全新升級的光萃油是把「乾肌救星」做到像雲一樣輕。以下直接帶你看懂為什麼它們能霸榜。

ALBION｜殿堂級「黃金植萃全效精華油」再進化，質地更輕、亮度更高

ALBION的黃金油長年在日本有著「殿堂級萬用美容油」的封號，今年升級後討論度更是爆衝！新版質地比以往更透亮、更親膚，擦上去像是把一層光灑在臉上，完全不挑膚質，乾肌能補水救急，油肌用起來也不會悶！升級重點就落在新添加的「甘草精華油」，能同時提升亮度與穩定度，再搭配迷迭香、印加果油、荷荷芭油、虎堅果油，以黃金比例打造的五大修護基底讓保濕、修護、提亮、抗氧、循環代謝同步發揮。從早到晚都能用：清晨混底妝提亮、午後補光、睡前按摩肩頸或髮尾，一瓶直接打包全天候保養需求。

除了單用OK，更推薦和ALBION 經典三步驟搭配，會讓「膚況變超乖」！可先擦上AI奇肌修復露喚醒吸收力，接著以健康化妝水穩定膚況，最後用黃金油鎖住前兩步的養分，亮澤度就會明顯往上跳。這種由內到外的柔亮感不是瞬間油亮，而是那種「皮膚看起來很乾淨、很健康」的自然光澤，難怪會被日本女生說是可以一瓶用四季、包包必備的救急油。

LOA｜香氛×情緒×植萃的全效香氛油，一登台就爆賣2萬瓶！

LOA今年進軍台灣後聲量飆高，其中最受矚目的就是「全效香氛油」！它的魅力不是單靠保養，而是把香氣、質感、情緒儀式感做到極致。油質一抹即融、延展度高、不黏不厚，擦身體、乾燥處甚至髮尾都能用，核心由乳木果油與荷荷芭籽油組成，保濕、修護、鎖水一次到位之外，更棒的是LOA的香氣哲學：9 款能隨心混搭的情緒香氛，會隨體溫呈現不同層次，像是把日系時尚濾鏡穿在身上，才會一上市就累積破萬銷量，成為儀式感女孩的「隨身能量油」。

SABON｜全新升級「保濕光萃油」，95%天然成分、乾式輕感油一噴就吸收

SABON的光萃油今年全面升級，主打質地輕到像雲，卻能做到深層保濕~全新配方含95%天然來源成分，選用有機摩洛哥堅果油、荷荷芭油、甜杏仁油三大基底，滋養力強但擦起來完全不油膩；最大亮點是「乾式輕感油」與智慧噴霧設計，噴出來像霧一樣細，瞬間貼膚吸收，只留下柔亮光澤。PLV、白茶、綠玫瑰、茉莉花語、橙花漫舞、玫瑰茶語的六款香氣各有擁護者，是那種擦完當下情緒也會被一起療癒的「全身都變柔亮」類型保養油。

