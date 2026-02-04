日本女生最愛的「大人系彩妝」清單公開！THREE茶系裸妝、黛珂裸光眼唇、SUQQU潤色顏彩液一次看懂

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供、取自voce_miyoshi IG）

走到一定年紀後，很多日本女生對彩妝的要求早就不只是「顯色」或「流行」，而是更在意妝感能不能自然融入膚色、修飾氣色，還要看起來毫不費力。所謂的大人系彩妝，比起強烈對比與閃耀，更講究層次、質地與貼膚度，讓妝容成為氣質的一部分。這一季，THREE、黛珂與 SUQQU 的新作，正好把這種成熟卻不老氣的美感詮釋得很到位。

THREE 2026春日茶語系列，整體靈感來自「茶敘時光」與人與人之間的對話氛圍，色調不刻意搶眼，卻充滿溫度~系列核心是帶紅色珠光的中性裸色調，能在不同光線下微微提亮氣色，而不是製造強烈妝感；質地上特別強調通透與層疊感，即使多次疊擦也不會顯厚，反而像光線自然停留在眼唇之間，這正是日本女生偏愛的「耐看型」妝容關鍵。

在眼妝部分，THREE「星紗流光四色眼影盤」以緞光、霧面、薄紗與金屬光澤組合，讓裸色不再單調，每一色都蘊含細緻紅色珠光，能修飾眼周暗沉，讓眼神看起來柔和卻有深度。唇彩則延續茶香意象，「夢幻柔光唇膏」走的是沉穩棕調與透潤光澤路線，看似素淨，實際上卻能讓唇色顯得更乾淨、有精神，非常符合大人系日常妝的需求。

THREE星紗流光四色眼影盤#09、#10／2,400元（圖／吳雅鈴攝）

THREE夢幻柔光唇膏#07、#08／1,300元（圖／吳雅鈴攝）

在日本彩妝市場早就累積高回購率的黛珂，今年春天選擇替熟面孔加入更符合季節感的色彩更新！像是賣到斷貨的「裸光訂製眼彩盤」，這次推出#09 Cashmere Feather與#10 Ruddy Quartz兩款新色號，延續原本強調貼近膚色的設計，卻在色調上多了春天需要的輕亮感。#09以米膚色調為基底，光澤細緻不搶戲，適合日常上班或約會妝；#10則加入柔霧粉紅，讓眼神在自然狀態下多一層血色層次，看起來乾淨卻不平淡。

黛珂裸光訂製眼彩盤#09、#10／1,650元（圖／品牌提供）

相較於眼影盤走的是經典續作更新，新登場的唇彩則是另一個主打重點！「恆潤緞采潤唇膏」以「不螢光、自然血色」為核心設定，主打上唇後會隨唇部狀態轉化成貼近原生氣色的色澤，而不是刻意顯色。例如#01 my cupid是偏淡的純淨血色，適合日常低妝感使用、#03 hazel peach則加入柔和蜜桃調，加上質地水潤服貼，兼具修飾唇紋與豐盈效果，整體走向更接近「保養型唇膏」，也難怪一上市就被日本女生列入春季必收清單。

黛珂恆潤緞采潤唇膏#01、#02、#03／1,150元（圖／品牌提供）

SUQQU 的春季系列一向是大人系彩妝的代表，而這次最受關注的就是「晶采潤色顏彩液」，它介於腮紅與潤色底妝之間，質地偏液態，能與肌膚融合成「從內透出的血色感」，不論在蜜粉前或後使用，都能依需求調整妝感強度，既能修飾膚色，又不會破壞底妝質感，讓整體妝容顯得乾淨又有層次。

SUQQU晶采潤色顏彩液／1,750元（圖／品牌提供）





