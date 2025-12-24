日本女生為何不顯老？逆齡關鍵其實藏在這份保養清單：資生堂ACE眼周電波、黛珂AQ系列、朵茉麗蔻基本4點全上榜！
說到日本女生的凍齡狀態，最常被點名的關鍵從來不是「一次到位」，而是把抗老當成日常管理！從眼周這種最容易暴露年齡的細節開始下手，到整套保養節奏的建立，日本女生偏好的是長期穩定、效果可累積的保養型產品，也難怪總被說狀態看起來永遠比實際年齡小一輪。
其中近期在日系抗老圈討論度極高的，就是資生堂推出、被暱稱為「塗抹式ACE眼周電波」的激抗痕亮采緊緻ACE眼霜！主打免探頭、零入針的保養概念，鎖定眼袋、細紋與黑眼圈這些最容易顯老的位置，讓日常保養也能延續科技美容後的緊緻狀態。
這款眼霜的核心在於微導賦活科技，能從源頭干擾老化訊號，再搭配珍稀緋紅花緊緻活萃、溫和緩釋型A醇與薏仁和黑咖啡因植萃，讓眼周在細緻服貼的質地中慢慢被撐回來！更棒的是除了成分很厲害，這次附贈的「眼部拉提撥筋棒」還有冰珠頭的設計，用它來按摩特別有感！水腫泡泡眼會明顯消退，難怪在日本被不少熟齡族群當作眼周日常必備。
說到日本女生心中「狀態型抗老」代表，黛珂AQ煥妍系列幾乎是固定班底！AQ系列主打的不只是肌膚表層修護，而是把光澤、彈性與緊緻感同步拉回來，質地細緻、延展度高，上臉後能快速融入肌膚，留下柔亮卻不黏膩的光采感。這回黛珂也延續AQ一貫的「身心同步保養」概念，一次推出兩款禮盒，讓保養不只是在照顧肌膚狀態，也成為每天放慢節奏、好好對待自己的儀式。
其中「AQ煥妍光采美肌禮盒Ⅱ」聚焦在整體緊緻與光澤養成，從卸妝、清潔到乳液、化妝水與晚霜層層堆疊，讓肌膚慢慢恢復彈潤與細緻光感；而「AQ煥妍嫩白光采美肌禮盒Ⅱ」則是為在意膚色明亮度的人設計，搭配嫩白乳與嫩白露，讓肌膚在穩定保濕的同時，看起來更透亮乾淨。兩款禮盒都特別加入AQ 淨透毛孔美容油，先為毛孔與角質做溫和整理，替後續保養打好底，是日本女生在換季或想重新養膚時很愛入手的一組。
朵茉麗蔻全新進化後的「基本四點」，訴求將肌膚的核心循環與屏障修護能力一起啟動，3大關鍵成分包含不知火菊精華、飛驒山椒種子精華、發酵多效膠原蛋白，強調從底層改善肌膚彈性、透明感與光澤，同步提升保濕度與整體狀態，達到「從根本強化肌膚抵抗歲月訊號的能力」，而非單純遮掩細紋或乾燥，這種從內到外的養成模式正是日本女生維持歲月逆勢表現的秘訣之一。
「基本四點」由四款產品逐步激活肌膚狀態，首先是添加銀耳精華的保濕液，主打可深層補水，讓後續修護成分能更有效滲透；接著是可促進肌膚代謝循環力的美活肌精華，幫助改善蠟黃與暗沉、提升透明感；第三步是乳霜20，這款明星乳霜以高機能膠原蛋白與植物精華同步修護彈力與緊緻度；最後的保護乳液則形成防護屏障，不只防止水分流失，也強化外界刺激防護力。四款產品各自發揮作用，讓狀態慢慢回到穩定而有光澤的肌膚狀態。
看更多 CTWANT 文章
不是炫耀，是會過日子！現代人最羨慕的「質感生活」原來可以這樣過！
53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
聖誕禮物就要好玩又實用！今年最紅4大話題禮物：療癒拍拍燈、公益香皂、明星聯名面膜、高CP護唇禮盒全都收
其他人也在看
61歲男神像40歲！公布逆齡祕訣！冰水可縮毛孔？醫讚1做法促青春荷爾蒙
隨著《F1電影》在台灣掀起觀影熱潮，片中61歲的布萊德彼特精湛演技和不老容顏，同樣吸引眾人目光。小布在片中飾演資深F1車手桑尼·海耶斯，說是賽車「老鳥」，但是61歲的他看起來像只40多歲健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
陳喬恩46歲重現「東方不敗」仙氣！凍齡13年都沒變 網驚嘆：吃了防腐劑嗎？
陳喬恩近日在社群平台分享新劇古裝造型，一襲粉色長衣、披著飄逸長髮，整體氛圍清雅飄逸，讓網友想起她13年前飾演的「東方不敗」。照片中的她狀態亮眼，皮膚緊緻透亮、額頭與蘋果肌飽滿，整體氣色極佳。許多網友驚訝她今年已經46歲，忍不住留言「保養得太猛」、「完全看不出年齡」。姊妹淘 ・ 2 週前 ・ 6
癢到睡不著、抓到流血？醫曝異位性皮膚炎3大關鍵解方
【健康醫療網／編輯部整理】異位性皮膚炎(Atopic Dermatitis, AD) 是一種慢性、反覆發作的皮膚發炎疾病，會造成皮膚乾燥、紅癢、脫屑甚至破皮結痂。異位性皮膚炎的案例，在臺灣並不罕見。根據流行病學研究,臺灣約每十位兒童中有一 位、每一百位成人中約有一至二位受異位性皮 膚炎困擾，而且盛行率在過去數十年間仍然持 續上升。 異位性皮膚炎 遺傳會提高罹患機率 過敏風濕免疫科主治醫師郭孝齡說明，所謂「異位性」，指的是一種容易對環 境或食物中的過敏原反應過強的體質，常與氣 喘、過敏性鼻炎共存。這種體質與遺傳有關，若父母其中一方有過敏病史，孩子罹患的機率會明顯提高。 異位性皮膚炎的核心問題在於皮膚屏障功 能受損。當這層防護出現漏洞(例如缺乏名為Filaggrin的蛋白)，皮膚就會乾裂，讓細菌與過敏原入侵，引發慢性發炎與強烈癢感。 不同年齡表現有差異 常見症狀一次看 郭孝齡醫師指出，嬰幼兒的異位性皮膚炎常出現在臉頰與四肢外側；學齡期時，病灶多集中在手肘內側、 膝窩與頸部；成人期則常見於手部、臉部與上胸。長期抓癢會使皮膚變厚、變粗並出現色素沉著。 雖然約三分之一的兒童會在青春期後改善，但部健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
一化就顯老的人必看！韓星幼態臉公式公開，中臉澎潤全靠這4個單品 幼態臉不是天生！
幼態臉第一步：血色一定要像從肌膚裡長出來真正讓臉看起來年輕的關鍵，不是顏色多漂亮，而是血色出現的位置與方式對不對。幼態臉的紅潤感，從來不是刷在表面，而是像肌膚本身就帶著水分與血色。這款晶采潤色顏彩液以液態質地呈現，能與底妝自然融合，不會有邊界，也不會卡在...styletc ・ 1 天前 ・ 1
天然不一定溫和！40萬人研究：草本精油恐讓皮膚炎惡化
許多異位性皮膚炎患者不斷更換保養品，從一般產品換到天然、草本、無添加配方，皮膚卻越來越糟。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，問題往往不在患者不夠努力，而是還沒理解皮膚真正的需求。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
瀏海一刷乖乖不塌、眼線畫歪也能秒修好！真正「有它差很多」的美妝小幫手4款推薦！
ARTISAN黑茶可可系列遮瑕刷底妝越自然，遮瑕越考驗技巧！ARTISAN以「指尖延伸」為概念，將手指上妝的直覺感轉化為更穩定的刷型設計，「肉球遮瑕刷F31」負責大面積輕拍，能讓泛紅與痘疤自然融進底妝；「指腹遮瑕刷F32」可完美貼合眼下與鼻翼曲線，修飾時更顯均勻；「指尖遮瑕...styletc ・ 1 天前 ・ 發起對話
紅到韓國小姐姐跨海掃貨！2025 冬季「救急嫩膚」保養品推薦：Dr.CINK 米粹姬安瓶、契爾氏急護霜、肌研保濕精華
DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶已經熱銷超過千萬條的日本米粹神經醯胺，在日本已經是貴婦圈最熱愛的美妍保健，不只在日本、台灣有眾多追隨者，更有網友在Threads分享已經紅到韓國的小姐姐都來台灣掃貨！首次突破性的安瓶劑型，也替這款新品帶來截然不同的使用體驗。質地輕...styletc ・ 22 小時前 ・ 發起對話
男性醫美風潮正盛！眼袋、淚溝、黑眼圈讓人顯疲態 醫揭眼周改善新思維
【健康醫療網／記者黃嫊雰、潘昱僑報導】社會對外表越來越重視，也讓醫美不再是女性專屬，近期知名百萬YouTuber大方分享自身多年的醫美體驗，更是進一步讓外貌議題一躍成為男性熱門討論重點。隨著年齡增長與生活作息影響，熟齡男性容易出現眼袋、淚溝與黑眼圈等眼周變化，因擔心自己看起來疲憊、提不起勁，可能衝擊外界對自己的印象，越來越多男性積極想要改善眼周問題，尤其年關將至，治療需求也大大提升。 醫美轉向自然、保留個人特色 男性接受度提高 「越來越多人把醫美視為長期保養，而不是像過去發現明顯老化才補救。」知名醫美診所院長陳依凡醫師觀察，現在的醫美更重視自然，強調保留個人特色、依照條件個人化治療，也讓男性的接受度提高。過去多半是女性帶伴侶到診所諮詢，近期則有不少男性是自行前來，也有人會自己研究療程差異、在網路上分享心得，整體討論已更加開放。 眼袋為何會形成？醫揭男女求醫目標差異 知名醫美診所總院長黃仁吳醫師說明，隨著眼周肌肉與皮膚逐漸鬆弛、眼下脂肪向外突出，就會出現眼袋問題。而每個人的皮膚厚薄、脂肪分布都不同，眼周老化狀況也各有差異。臨床觀察發現，男性多數因壓力、熬夜或長期使用 3C，眼袋常伴隨眼周凹陷與黑眼圈等問題，求醫的目標是「減少疲憊感」，希望看起來更有精神。相較於女性偏向追求精緻、明亮的眼神，男性則更關心術後是否自然和保有個人特色。 醫說明眼袋手術選項 五合一、六合一處理重點大不同 術式方面，「五合一隱痕眼袋（內開）」與「六合一隱痕眼袋（外開）」是目前常見的治療選擇。陳依凡醫師解釋，五合一手術於結膜處做出切口、僅移除脂肪，皮膚表面相對無明顯傷口，較適合有眼袋和淚溝凹陷、但皮膚彈性仍佳的狀況，術後恢復期平均為一至兩週，實際恢復狀況將因人而異。 若是伴隨皮膚鬆弛或細紋較多，建議選擇六合一手術，切口位在下睫毛下方，除了處理眼袋脂肪與淚溝，也能同時切除眼下贅皮，，提升眼周肌膚的緊緻度；由於手術步驟較多，恢復期則較五合一手術長。 術前評估考量這些重點 了解個別需求選擇最適方案 上述兩種手術的處理層次和範圍均不同，若皮膚鬆弛卻選擇內開手術，術後效果可能受限，因此術前評估非常重要，應依照個別條件選擇最適合的方式。黃仁吳醫師提到，與患者面診時，眼袋脂肪量和分布狀況，以及眼下皮膚鬆弛程度，是選擇療程的重要評估項目。 黃仁吳醫師也強調，不少人兩眼其實並不對稱，因此醫師會在手術中精準調整脂肪移除與皮膚切除的量，才能讓術後效果呈現自然對稱。另外若患者本身有眼部感染或嚴重乾眼症，則不建議進行眼袋手術，須依個別情況判斷，也建議有手術需求者應在術前與醫師充分溝通，並告知病史，以確保手術安全性。 30歲男眼袋明顯、有睡也像沒睡！術後注意這些確保恢復狀況 陳依凡醫師分享，有一位30歲左右的男性工程師，五官雖端正，但從年輕時眼袋和淚溝就很明顯，時常被同事提醒「看起來很累」。經評估後考量皮膚彈性尚好，醫師為其進行五合一內開眼袋手術，並搭配自體脂肪填補淚溝。術後患者反饋自己看起來更有精神，由於傷口藏在結膜內，休息一至兩天後即可回歸職場。 術後照護與恢復速度和最終效果密切相關，醫師提醒，不管是五合一或六合一眼袋手術，術後一週建議持續冰敷，避免抽菸喝酒以及讓傷口碰到生水。尤其男性患者相對習慣動作較大，也要特別注意要放輕動作。若醫師開立口服藥物，也務必遵照醫囑服藥；採用外開手術者，一周後需回診拆線，再依恢復狀況安排追蹤。黃仁吳醫師表示，前往諮詢時，醫師都會根據個別狀況向患者詳細說明注意事項，因此若有相關需求，建議可及時尋求專業醫療協助。 .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 iframe, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 object, .embed-container-YoutubeContent685e3c38da15 embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }健康醫療網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
選用沐浴鹽有撇步 溫和清潔享受沐浴時光！
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 資料來源／食藥署近年來，沐浴鹽因具特殊質地與清潔感受，成為不少人日常沐浴放鬆時，愛用的產品之一。但若選擇與使用方式不當，可能對肌膚造成不必要的刺激。食品藥物管理署（下稱食藥署）特別邀請臺灣皮膚科醫學會黃毓惠醫師分享沐浴鹽的正確使用觀念與注意事項。認識沐浴鹽種類 依膚況選擇更安心市面上的沐浴鹽主要分為兩大類：合成型硫酸鎂浴鹽與天然沐浴鹽。合成型硫酸鎂浴鹽：常被稱為「Epsom Salt」，成分為人工合成的硫酸鎂，常見於運動保養產品中。天然沐浴鹽：取自海鹽、岩鹽或死海鹽等天然礦物，成分可能包含氯化鈉、鎂、鉀、鈣等多種礦物質。不同類型的產品，其來源與使用感受略有差異，建議依個人需求及膚況選擇。挑選產品時，黃毓惠醫師提醒，應選擇標示清楚、來源明確並完成產品登錄的合規沐浴鹽，避免使用來源不明或成分不明的商品，以降低引起不適的風險。首次使用建議先進行局部測試，確認無明顯刺激或不適後再使用。正確使用方式 讓放鬆與清潔兼顧沐浴鹽屬於非食用清潔用品，具物理性去角質作用，可協助清潔肌膚表層的老廢角質。但若使用過於頻繁或力道過重，可能造成表皮屏障受損，導致乾燥、敏感等狀KingNet 國家網路醫藥 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
投資漂亮迎接2026！買小棕瓶送小棕娃、DG紅絲絨禮盒給足保養儀式感
保養禮盒推薦！等待年終就是有理由送自己禮物～美美迎新年！即將迎接2026，投資漂亮絕對是回報率最高的選擇！造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
關注兒少皮膚健康 台北慈院跨國研討會深化專業醫療交流
為提升兒童與青少年的皮膚照護品質，12月21日台北慈濟醫院於國際會...TCnews慈善新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 87
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 23 小時前 ・ 102
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 141
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 2
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 42
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
經典賽／強打哈波宣布代表美國出戰！ 全隊身價已破14億美元
2026世界棒球經典賽（WBC）明年3月點燃戰火，美國隊本屆陣容比過去幾屆還豪華，如今「強打」哈波（Bryce Harper）透過個人社群帳號宣布參戰，令球迷感到振奮。目前美國隊陣容身價加總破1...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 18
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 73