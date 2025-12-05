日本女神中島豐癌逝！生前最後身影曝光令人鼻酸

日本演藝圈傳出令人心碎的消息。資深女星中島豐（中島ゆたか，本名上野豐）在與大腸癌搏鬥三年後，於11月27日晚間11點15分在神奈川縣家中病逝，享壽73歲。東映電影公司於12月3日正式發布這項訃聞，並表示葬禮將由長女主導，以家族葬形式低調進行，僅有親友參加。

中島豐1952年10月5日出生於茨城縣，1971年獲選為太平洋小姐日本代表，並在世界大賽中榮獲亞軍殊榮。同年她簽約東映電影公司，正式踏入演藝圈。1973年以梅宮辰夫主演的《夜之歌謠系列 女之路》出道，憑藉出色表現榮獲日本電影製片人協會新人獎，隔年1974年再奪得金箭獎新人獎肯定。

在1970年代，中島豐多次與千葉真一等巨星合作，並擔任菅原文太主演的經典電影《卡車野郎》系列首代女主角，這部作品也成為她最具代表性的演出。除了電影之外，她也活躍於懸疑劇、時代劇等電視作品，是當時日本家喻戶曉的實力派女星。

三年前，中島豐被診斷出罹患大腸癌。面對病魔侵襲，她展現驚人的敬業精神，一邊接受手術治療，一邊持續參與演藝工作。今年7月6日，她最後一次公開露面，出席在東京舉行的《卡車野郎》上映50週年紀念座談會。當時她頂著極度消瘦的身軀來到現場，仍努力展現專業笑容，甚至登台致詞並與作曲家共同演唱電影主題曲，絲毫看不出被病魔纏身的疲態。

中島豐的離世消息傳出後，日本男歌手「純烈」成員酒井一圭隨即在社群媒體證實此事。眾多粉絲與網友紛紛透過社群平台X轉發她生前的美麗劇照，懷念這位為日本電影界奉獻超過50年的傳奇女星。她的驟然離世，不僅讓影迷心碎，也讓日本演藝圈失去一位極具代表性的資深演員。

