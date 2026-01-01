日本女神死會了！長澤雅美元旦宣布結婚喜訊 老公身分曝

新年第一天，38歲日本女神長澤雅美透過經紀公司東寶藝能株式會社宣布結婚喜訊，對象是43歲的電影導演福永壯志。

經紀公司發布聲明寫道，「感謝大家一直以來對我們演員長澤雅美的支持，我們很高興地宣布長澤雅美結婚了，對於如此突然的消息，我們深感抱歉，但希望大家能夠繼續支持她。」

長澤雅美也在社群平台證實，結婚對象是電影導演福永壯志，未來他們會彼此扶持、珍惜每一天的生活，一步一腳印，細心走好接下來的人生旅程。兩人仍有許多不足之處，懇請大家今後也能繼續給予溫暖的關懷與守護。

責任編輯／陳盈真

