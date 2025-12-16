日本女神鈴木愛理跨年登台南！ 曾獲封「偶像中的偶像」還是慶應高材生

鈴木愛理將出席台南跨年晚會，陪台灣粉絲迎接新年。翻攝IG@airisuzuki_official_uf、翻攝FB@台南好Young

人氣很旺的日本女神鈴木愛理驚喜登上「台南好 YOUNG 跨年晚會」名單，確定將在12月31日在台南陪台灣粉絲跨年，消息一出立刻讓鈴木愛理衝上熱搜榜，而這位演歌雙棲的日本女神，對台灣並不陌生。

鈴木愛理小學入行！學生藝人照當高材生

鈴木愛理（左三）曾是℃-ute人氣成員。翻攝百度百科

今年31歲的鈴木愛理，早在8歲小學二年級時就參加ello! Project Kids甄選，從3萬人取15人的徵選脫穎而出，進入早安家族。入行後除了曾與田中麗奈、夏燒雅組成平均年齡只有11歲的新團體「あぁ!」，之後又曾參與過「℃-ute」及「Buono!」等團體，2014年也曾隨℃-ute訪台會粉絲。

此外，鈴木愛理即便小學就入行，並未因此輕忽學業，是日本名校慶應義塾大學環境情報學部的高材生，她還曾在大學時選修華語，私下也曾來過台灣，更曾在台灣拍過寫真集。鈴木愛理當年來台時也曾大方秀「我是鈴木愛理、請多多關照、你叫什麼名字」等自我介紹，這次受邀來台跨年，預計親民地與民眾互動。

女神唱跳實力兼具！演戲也受肯定

鈴木愛理演出《ANIMALS》展現演技。翻攝IG@airisuzuki_official_uf

2018年已從團體中畢業，轉為solo歌手的鈴木愛理，也跨足模特兒、演員、主持人多棲發展，近期才搭檔「國寶級美男」八木勇征合演浪漫喜劇《我推成為我上司 全速前進》，劇中化身熱愛追星的社長秘書，讓粉絲看得好有共鳴。

八木勇征（左）與鈴木愛理演出日劇《我推成為我上司 全速前進》 。friDay影音提供

台南好 YOUNG 跨年晚會卡司全公開

「台南好 YOUNG 跨年晚會」卡司名單除了鈴木愛理，還包括STAYC、ALL(H)OURS兩組韓團，曾在夯劇《難哄》演出香港舞蹈教師阿森一角的香港新生代男神魏浚笙，以及八三夭、理想混蛋、9m88、麋先生 MIXER、李竺芯、炎亞綸、派偉俊Patrick Brasca、FEniX、康康、JADE、F.F.O、Angie安吉共16組藝人將齊聚台南。

魏浚笙也將來台南陪粉絲跨年。翻攝FB@台南好Young

台南從耶誕到跨年請來精彩卡司開唱。翻攝FB@台南好Young



