「日本女神」吉岡里帆驚喜現身！人氣爆棚嚇壞劉冠廷

劉冠廷（左起）、余香凝、吉岡里帆、導演許承傑、監製苗華川，代表《雙囍》共同出席東京國際影展。（圖／水花電影、2025TIFF提供）





賀歲片《雙囍》昨（28）日晚間於東京國際影展盛大完成世界首映，監製苗華川、導演許承傑、主演劉冠廷、余香凝一同出席影展，片中擔任特別演出的吉岡里帆也驚喜現身與影迷互動。影展期間劉冠廷、余香凝化身粉絲追星，成功與滿島光、柴崎幸打招呼交流，兩人都非常興奮能與許多國際影人互動。

日本國民女神吉岡里帆此次東京影展驚喜現身《雙囍》劇組，一登場就展現超高人氣，紅毯及首映上有許多粉絲都爭相合照、簽名，劉冠廷也驚嘆表示：「見識到了吉岡里帆在日本的超高人氣。」

日本國民女神吉岡里帆展現超高人氣。（圖／水花電影、2025TIFF提供）

擔任特別演出的吉岡里帆則分享這是她首次參演海外電影，也成為了對她情感上非常的重要作品：「雖然我演出的部分不多，但完整看完後有感受到電影中傳遞出的細膩情感，不只新郎新娘的愛情動人，也有一些有趣幽默的時刻，感受得到電影製作的用心，能夠參與到《雙囍》的拍攝非常開心。」

而身為地主的吉岡里帆也在行程中貼心照顧劇組、擔任日語翻譯，她笑說：「前陣子去台灣時大家都非常溫暖的迎接我們，所以這趟相反的我希望能跟日本觀眾一起，與台灣《雙囍》的大家做很溫暖的交流。」

此行東京國際影展是《雙囍》全球首次公開對外放映，首映場次465席迅速售罄，同樣是第一次看電影的主演劉冠廷與余香凝在觀影前難掩興奮緊張之情，放映結束後，觀眾熱烈的反應更讓他們倆十分感動。在映後與影迷分享時，劉冠廷透露拍攝當下自己的小孩其實才剛出生不久：「每天收工看著自己小孩的時候，想像那些電影裡親情的情節，其實某種程度上有很大的助力，戲跟人生都會有很多很巧妙的呼應。」

余香凝也分享：「因為新娘子的妝要很美、很精緻，所以每天拍攝前都要花兩小時化妝、弄頭髮；電影中非常漂亮的婚紗，實際上很重又很難上廁所，所以我在現場都不敢喝水，但看完首映後，看到在鏡頭上很美的呈現出來，就覺得這些付出都值得了。」真實地透露拍攝辛苦，引起現場一片歡笑。

監製苗華川表示：「非常開心可以參加東京國際影展，也與導演許承傑、演員劉冠廷、余香凝、特別演出吉岡里帆一起參與了影展紅毯與世界首映的盛會，希望觀眾們都有跟我們一起享受《雙囍》這部電影，我們很快就會在明年農曆新年與台灣觀眾見面，也希望之後有機會能在日本正式上映跟更多觀眾交流。」

導演許承傑也透過這趟東京之行與許多影展粉絲近距離互動：「很可惜先前《孤味》礙於疫情沒辦法實際親身參與影展，這次能帶著新作《雙囍》來到東京影展格外開心，能從首映的觀眾中獲得了很多有關電影的反饋也是這趟的一大收穫！」電影《雙囍》2026年農曆春節在台上映。

