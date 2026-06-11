日本女高生失蹤後陳屍河床！19歲前男友涉勒斃遭逮認了

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女學生被發現陳屍在一處河川旁。（示意圖／翻攝自Google Map）





日本神奈川縣相模原市發生一起震驚社會的命案。一名17歲女高中生昨（10）日晚間外出後遲遲未返家，家屬深夜報警協尋，未料警方數小時後竟發現她倒在一處河川旁，送醫後仍宣告不治。警方追查後，以涉嫌殺人的罪名逮捕死者19歲前男友，對方到案後坦承自己對少女施暴，以勒頸方式將其殺害。

母親報案失蹤 少女凌晨被發現倒臥河床

綜合日媒報導，死者為居住在神奈川縣座間市的17歲高三女學生。家屬表示，她於10日晚間外出前曾告知家人，要出門見朋友，之後便失去聯繫。由於直到深夜仍未返家，母親於當晚11時50分左右向警方報案，表示女兒失蹤。

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警方展開搜尋後，於11日凌晨2時許，在相模原市南區一處河川旁發現一名年輕女子倒地，經送醫搶救後仍傷重不治。後續確認死者身分，正是失蹤的17歲女高中生。

前男友涉嫌勒頸殺人 到案坦承犯行

警方調查後，鎖定居住在相模原市南區、自稱從事油漆工作的19歲男子。警方指出，男子涉嫌於10日晚間在河川敷附近對少女施暴，並以勒頸等方式將其殺害。調查顯示，嫌犯與死者曾是男女朋友關係。警方認為，少女當天外出後曾與對方碰面，雙方接觸後發生衝突，最終釀成悲劇。男子落網後對犯案事實供認不諱，向警方表示「就是指控的那樣」，坦承相關犯行。

警方表示，目前尚未掌握兩人交往期間曾向警方求助或通報感情糾紛的紀錄，並持續針對兩人的互動關係、案發前行蹤及通訊紀錄展開調查，詳細犯案動機及事發經過仍待進一步釐清。

少女家屬悲痛發聲

事件曝光後，引發日本社會高度關注。死者家屬透過律師發表聲明表示，目前仍無法接受突如其來的噩耗。家屬表示：「事件才剛發生，我們的情緒仍無法整理。懇請外界體諒家屬心情，給我們一些空間與時間。」

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