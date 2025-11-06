日本奶奶92歲還在快樂工作！健康長壽原來是靠1飲食習慣

在日本有位近百歲的玉置泰子奶奶，92歲還在持續工作，並被金氏世界紀錄認定為「世界最高齡的總務課長」，她出版書籍分享自己上班的樂活心法，更分享了讓身體健康祕訣，原來1飲食習慣是重點，以下是她的分享：

充滿活力到百歲的健康祕訣：規律飲食生活

長年以來，我似乎沒生過什麼病。不覺得自己過得很不養生，但也沒有很努力在養生。因此，如果被問到維持健康的祕訣時，我總是不知如何回答。

如果一定要把什麼說得像祕訣一樣，或許就是每天我會留心在固定時間攝取營養均衡的飲食。人家都說健康的基礎就是良好的飲食，關於這點，我想我應該算及格吧。

長壽三餐吃法

我和小我三歲的妹妹一起生活，我們兩人分擔工作，我主外，妹妹主內，把家事全包了，飲食也是她在張羅，她很會做菜。

平日早餐我固定就是吃吐司、三種當季的水果、牛奶、蔬菜汁等簡單的洋食。休假日的早晨，大家時間都比較充裕，會稍微弄點需要費工夫的和食，我很喜歡吃黏黏稠稠型的食物，像白飯、納豆、秋葵、味噌豆腐湯都是我常會選擇食用的。

關於中餐，大約每周有兩天，我妹妹會幫我送便當到公司來，除此之外的上班日，我會去附近便利商店買東西，原本食量就不大的我，常會選擇那裡分量較少的便當來吃。

晚餐時，當工作結束後回到家，我會在家裡吃，妹妹總會在家裡做好飯菜等我，晚餐大多吃和食，主菜多為魚類。

營養均衡幫助健康

我妹妹吃素，她不吃紅肉和魚，也會做沒有肉和魚的蔬菜料理，如醋拌涼菜或涼拌青菜。我也是吃一小碗，所以我想營養應該還算均衡。我妹妹像是我的專門廚師一樣，對我的健康有很重要的幫助，很感謝她。

◎ 本文摘自／《百歲上班族的幸福工作術：年齡不是問題！我活得很好，是因為做著喜歡的事。》玉置泰子 著

◎ 圖片來源／翻攝自金氏世界紀錄官網

