日本妹住1晚2300元飯店 遇「蟑螂大軍」崩潰

最近有日本女遊客來台遊玩，入住飯店慘遇到「蟑螂大軍」。（圖／＠cyinarrich IG授權）





政府大力推銷國旅，但是住宿的環境，卻讓人不敢恭維，最近有日本女遊客來台遊玩，特別入住單價比較高、一晚大約2300元的飯店，沒想到多花錢多受罪，日本女遊客發現冰箱後面藏了20多隻蟑螂，嚇得她一晚不敢睡覺，直呼下次再也不來台灣了。

日籍女遊客：「啊啊啊，4隻！糟糕，好可怕。」

日本女遊客拿著手機開手電筒，不斷往裡頭照，怕到手都在抖，但要是不看個清楚，這一晚都睡不好，因為稍早他們入住飯店就發現有蟑螂。日籍女遊客：「開門。」

廣告 廣告

女遊客剛開門，先被腳對腳的設計給驚呆。近期有一名日籍女遊客來台灣玩，訂了台北車站附近的飯店。她一進門就先傻眼，再來更誇張，她控訴在房內看到20幾隻蟑螂，嚇得她們只能全身包緊緊過夜。

仔細一看，這可不是廉價旅館，而是一晚要價新台幣大約2300元的精華地段飯店。影片曝光後不少人說，因為台灣氣候真的比較潮濕，遇到蟑螂很正常；不過也有人說完全無法接受，一定會要求換房間。旅客出來玩，多花點錢住在鬧區，卻沒想到這趟惡夢彷彿置身地獄。

更多東森新聞報導

雞湯有海馬撿到寶！ 中藥行每隻賣「破千元」

千萬、百萬各一張！好市多開出發票大獎 門市曝光

鴨母寮市場賣魚哥 英語外交網友笑到流淚

