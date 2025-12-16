日本妹來台旅遊 一到機場「立刻被騙1500」！爆釣魚QR Code藏陷阱

傳出有日本女子來台灣旅遊，卻在機場入境時誤掃釣魚QR Code，被騙走50美元。（示意圖，資料照）

日中關係緊張，選擇轉往台灣旅遊的日本遊客人數增加，但最近卻有日本媒體報導指出，有一名來台灣玩的日本女生才剛到機場，竟立刻就被釣魚QR Code以入境審查的名義騙走50美元（約新台幣1,570元）。

2025年10月起 入境台灣改線上提前登錄

日媒《朝日電視台》報導，台灣的入境手續自10月起有新制上路，最近因此衍生出旅遊糾紛。過往外國旅客要來台灣旅遊，在抵達時必須填寫紙本入境申報卡，今年10月起改成線上登錄「TWAC」（Taiwan Arrival Card），入境前3天可以開始登記。

2025年10月起，外國旅客入境台灣前可先上網登錄入境申請卡「TWAC」。（移民署提供）

一到台灣看到機場有QR Code 竟被告知要付50美元手續費

然而有一名上個月來台灣旅遊的20多歲日本女子表示，她在機場地入境審查排隊動線中，看到旁邊有許多廣告布條和旗幟，提醒他們要在線上填寫入境卡。

女子說，她當時不知道要在抵達台灣前先完成線上申報，她在排隊時看到這些告示，認為是台灣官方設置的，便不疑有他，掃了上面的QR Code、連到一個網站，結果最後到了一個畫面，竟跳出文字「很遺憾，依您所提交的護照資訊，需要支付手續費」。

女子進入的網站並非台灣官方的網站，「TWAC」入境申報理應是完全免費的，但她卻被索取了50美元的「手續費」。

一名來台灣的日本女子指出，她在機場入境審查排隊時，掃了一個QR Code，因此被騙50美元。（翻攝自YouTube ANNnewsCH）

來台日人持續增加 建議外國旅客提早登錄申請

報導稱，台灣方面也已發布警示，指出有民眾被引導至假網站而遭釣魚詐騙，強調入境卡申請皆為免費，使用時務必確認是否為官方的網站，也提醒旅客預留時間、提早申請，從入境的前3天即開放受理。

台灣官方強調入境申請TWAC完全免費。（移民署提供）

日本的旅遊業者中村智彥受訪表示，建議盡早完成申請，最重要的是不要透過其他非官方的網站辦理。此外他也說，由於最近中國局勢不佳，確實有許多旅客轉往其他地方旅遊。據悉，在COVID-19疫情過後，前往台灣的日本旅客人數持續增加，東京市內的旅行社和去年同期相比，旅客人數增加了將近五成。

