日本妹來獨旅！1圖曝「回飯店在幹嘛」 台人狂讚內行：根本台灣專家

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／朱祖儀報導

原PO分享自己回到飯店後的狀態。（示意圖／pixabay）

台灣美食眾多，吸引不少觀光客來台旅遊。近來還有一名日本女網友分享，來台獨旅回到飯店後，第一件事不是休息，而是在桌上擺滿台灣夜市美食及水果，豐富程度讓不少台灣人驚呆，直呼「太內行！懂吃！」

原PO在Threads發文透露，自己是到台灣獨旅的日本人，不知道大家會不會好奇，獨旅的日本遊客回到飯店後，都在做什麼。從畫面中則看到，她在飯店桌上擺了空心菜炒牛肉、白飯、地瓜球、番茄蜜餞、火龍果、芒果、西瓜汁、手搖飲及分解茶等，充滿了台灣特色。

廣告 廣告

原PO在飯店桌上擺滿台灣夜市美食。（示意圖／資料照）

不少人看了驚呆，「有地瓜球，行家」、「番茄蜜餞真的有吃到重點」、「旁邊竟然有分解茶，已經不是觀光客等級了」、「好會吃喔！一桌都是老饕級食物」、「應該會胖喔」、「番茄蜜餞真的很懂欸」、「好讚喔好會享受，有我們去日本玩的既視感」、「看到紅色火龍果！你根本台灣專家。」

還有網友推薦，「荔枝上市了，也請嚐嚐看哦」、「黑糖剉冰、黑糖豆花、黑糖珍珠鮮奶、蔥油餅、水煎包、小籠包、鹹酥雞、早餐店蛋餅都在等妳」、「不用一直喝果汁，要喝我們的手搖飲，珍煮丹、麻古、龜記、50嵐、萬波，看到什麼喝什麼，多喝幾杯」、「最近鳳梨，荔枝也很好吃。還有竹筍，涼竹筍也是產季，便宜又好吃。」

更多三立新聞網報導

比散步2小時還猛！名醫狂推「1運動」能護腎：不用做30分鐘

台灣人太猛！日本1地外國客數量慘跌 「台灣客卻狂湧入」佔56%

不買鳳梨酥了！外國人狂搶「1超商麵包」 台灣人也認證：真的神

台灣「1水果」被嫌難吃！專家狂讚是超級食物 營養價值超高

