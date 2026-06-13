日本妹列6個不喜歡台灣的地方！「驚人1句」一票台人道歉了

過去曾是AKB48 Team TP的小山美玲，近日談到她5個喜歡台灣的點，跟6個不喜歡台灣的地方。她在內文稱台灣東西很好吃、正妹超多等優點後，隨即話鋒一轉，說到台灣「很少看到帥哥」。文章曝光後引發熱議，甚至有許多台灣男網友開始留言道歉。

福岡出生的小山美玲在Threads上發文表示，喜歡台灣的地方包括，東西很好吃；好人很多，大家都很友善；正妹超多，每天都很養眼；治安很好；還有最重要的，隨時都能打撲克牌。

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至於不喜歡台灣的地方，她則提到，很臭；老鼠跟蟑螂好多；很常下雨；房租好貴；自己煮飯也省不了多少錢；很少看到帥哥；除了打撲克牌，不知道還能幹嘛。

對此，網友紛紛留言「跟日本比，沒有都市敢說自己乾淨！日本真的太乾淨了」、「自己煮有時候更貴，一個人住的話」、「真正的生活在台灣，說的沒錯，但不只很臭又很亂吧！」、「你說的缺點還真的是無法否認」。

針對帥哥很少，也有不少網友回應，「帥哥很少很抱歉」、「只能抱歉了」、「很少看到帥哥是怎樣，約出來我讓你看一分鐘，你就會發現路上全部都是帥哥，對不起我是醜男」。不過也有人為台灣帥哥說話，「台灣帥哥都在台積電或電子半導體廠，普通時間很難看得到」、「不覺得帥哥少，台灣男生不注重打扮是真的，你說日本帥哥多嗎？並不覺得，倒是很會打扮、有型」。

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