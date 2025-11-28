日本始祖級VTuber「絆愛」宣布登第三屆金V獎表演！帶來完整3D舞台演出

由公共電視主辦之第三屆金 V 獎即將於 12 月 6 日下午五點半於「宮氏海水浴場」YouTube 頻道線上直播、「公視+」線上平台同步轉播，由「灰妲」與「海月波波」擔任主持人。主辦單位本日（27）公布第二彈表演嘉賓，邀請今年復歸展開活動的日本始祖級VTuber「絆愛」KizunaAI作為壓軸表演嘉賓，帶來完整的3D舞台演出，並為大家獻上祝福；初配信前即突破10萬訂閱，有最強VTuber新人之稱的「鷗麥麥麥」也將攜手YouTuber「放火」打破次元壁共同演出，發揮父女之力嗨爆舞台。

「絆愛」KizunaAI將在金V獎進行回歸後台灣首場表演（來源：公共電視官方提供）

絆愛KizunaAI於2016年出道，在YouTube擁有超過300萬訂閱，是多數VTuber憧憬的傳奇藝人，但自2022年活動休止後就鮮少有公開活動。2025年絆愛KizunaAI宣布回歸並在9月舉辦日本演唱會，此次金V獎登台是回歸後在台灣的首次公開演出，為觀眾帶來《Hello, Morning (Homecoming Remix)》作品，以「如今的我，活動再開」為主題，搭配充滿「現在的我」風格的新造型，重新編曲成全新的表演登場。絆愛KizunaAI表示：「這次在剪影與配色上也加入了更多沉穩的氛圍，希望大家能透過這次的演出與音樂，感受到全新的 KizunaAI！」

第三屆金V獎主持人為「海月波波」和「灰妲」（來源：公共電視官方提供）

由放火打造的VTuber女兒鷗麥麥麥在2024年底出道後即話題不斷，兩人在直播和影片上的互動也讓觀眾印象深刻，此次金V獎為兩人首次的公開歌舞演出，共同翻玩放火千萬點擊名曲〈ㄅㄆㄇ注音歌〉，發揮「傳承」的精神，錄音過程中鷗麥麥麥的有趣唱和也數度讓放火笑場，展現父女間的好感情。放火表示：「很高興這次能被公視邀請讓我跟我的Vtuber女兒鷗麥麥麥一起表演🔥其實真的蠻感動的，沒想到幾年前因為好玩出的歌，幾年後我要去cover它在盛大的獎項中間當表演曲。」鷗麥麥麥也說：「我們是很認真，不是隨便玩玩，讓你們見識我們李氏集團的決心🔥我爸是真的很愛這個文化，所以麥麥也會努力陪著他，讓所有人越來越了解台V！」

鷗麥麥麥和放火將在金V獎共同翻玩千萬點擊名曲〈ㄅㄆㄇ注音歌〉（來源：公共電視官方提供）

不同於前兩屆視覺呈現，第三屆金V獎同步打造「夢境花語」3D舞台，以世界樹的概念為舞台支柱，藤蔓和花朵遍布四周營造氛圍，所有入圍者、表演者和頒獎人都將被輕置在澄澈的水面，並透過神奇傳送門來進行移動，展現金V獎獨特的魔幻與魅力。

第三屆金V獎打造「夢境花語」3D舞台 B（來源：公共電視官方提供）

第三屆金V獎打造「夢境花語」3D舞台（來源：公共電視官方提供）

第三屆金V獎在頒獎前夕於12/5下午1點開始舉辦「傳火馬拉松」活動，邀請27組入圍者24小時不間斷接力直播，將「聖火」一棒一棒相傳，透過「超慢跑」形式分享作為VTuber的趣事和入圍心情，最後將回到「宮氏海水浴場」頻道點燃聖火，並由本屆聖火大使「CB」與「陳旭元」和觀眾一起為金V獎頒獎典禮預熱，同時揭曉本次金V獎預測活動結果，替所有入圍者加油。

金V獎特別企劃「傳火馬拉松」邀請25組入圍者24小時不間斷接力直播，本屆聖火大使為「CB」與「陳旭元」（來源：公共電視官方提供）

