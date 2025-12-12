日本姬路市砸千萬買名琴 盼傳承大阪世博記憶

（中央社東京12日綜合外電報導）日本兵庫縣姬路市政府這週宣布，將砸下約5000萬日圓（約新台幣1019萬元），買下在2025年世界博覽會（大阪關西世博）期間，奧地利館展出的平台式鋼琴。

「每日新聞」報導，購琴的費用由姬路市一間企業樂捐。姬路市政府本月10日宣布購買這架鋼琴，之後將在追加預算案編列相關費用。

這架鋼琴出自奧地利知名鋼琴製造商貝森朵夫公司（Bosendorfer），且配備著日本山葉音樂（Yamaha）的自動演奏功能；頂蓋內側以葛飾北齋的浮世繪「神奈川沖浪裏」相同圖樣裝飾，替這架名琴增添日本元素。

市府指出，這是貝森朵夫公司為了本屆世博會打造的限量鋼琴，全球只有16架。而市府買下的正是奧地利館在本屆世博期間展出的鋼琴，展覽期間能自動演奏出優美的音色，當時也受到矚目。

大阪關西世博今年4月開幕，已在10月閉幕。

姬路市內的姬路城與奧地利的美泉宮，在今年5月世博會期間締結為姊妹城，奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）與日本政府相關人士當時也為此訪問日本。

而姬路市長清元秀泰先前在祝賀會表達取得這架名琴的意願。之後，姬路市內就有企業以「振興藝術文化」為名目，捐出5000萬日圓。

接下來，經過簽約等手續之後，這架名琴將在明年2月左右擺放在姬路市神屋町一座大型演藝廳，接著於2月下旬在展示活動中與市民見面。

這架鋼琴未來預計出租給舉辦音樂會等活動的使用者。

姬路市政府觀光會議部門的負責人表示，「希望把世博的遺產留給下一代，也希望透過這架鋼琴作為音樂國際文化交流的象徵」。（編譯：楊惟敬）1141212