日本媽媽養成「睡前1習慣」2個月狂瘦7.5kg！從中年發福搖身一變→苗條少女

誰說減肥一定很痛苦！日本媽媽健身KOL まる分享，每天睡前只要花1分鐘做運動，就能悄悄瘦小腹。別小看這1分鐘，它真的很重要。如果你想收緊腹部、看到縱向腹肌線條，今天就可以開始。她也分享自己減肥初期前兩個月每天都做這個小運動，搭配健康飲食，兩個月就輕鬆瘦掉7.5公斤。簡單、快速、完全不用器材，躺在床上就能完成，馬上一起動起來。

日本媽媽睡前運動：抬腿捲腹 10秒

undefined

平躺在瑜珈墊或床上，雙手抱頭、雙腳屈膝，慢慢捲腹，想像手肘要碰到膝蓋。這個動作主要針對腹直肌，幫助小腹收緊。雖然只做10秒，但每天累積下來腹部核心會越來越有感，平時坐著也能感受到腹肌發力。簡單、快速、有效，是睡前必做的暖身動作。

日本媽媽睡前運動：觸踝式核心運動 10秒

undefined

平躺，雙腳踩地，雙手輪流去碰左右腳腳踝，保持腹部收緊。這個動作比捲腹溫和，但能針對側腹線條，幫助腰部更立體。每天10秒，睡前做完就能感受到核心發力，不會對腰椎造成負擔，長期做下來腰線自然更明顯，小腹也慢慢平坦。

日本媽媽睡前運動：提臀抬腿 10秒

undefined

平躺，雙手枕在屁股底下支撐腰部，雙腿從水平面抬至垂直90度，再慢慢放下，重複動作。這個動作不只鍛鍊下腹核心，還能順便雕塑臀部和大腿線條。每天10秒，睡前做完腹部微熱、肌肉微酸，長期堅持可以讓腰線更緊實、曲線更美。

日本媽媽睡前運動：空氣腳踏車 10秒

undefined

平躺抬腿，模仿騎腳踏車的動作，雙手抱頭，肘部交替碰膝蓋，保持腹部收緊。這是全方位腹部燃脂運動，上腹、下腹和側腹一次鍛鍊到位。每天10秒睡前完成，不只促進血液循環，也能慢慢消耗小腹多餘熱量。長期堅持，小腹變平坦、腰腹線條立體感up！

封面&內文圖片來源：IG@honkidasumaru

