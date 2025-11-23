「日本存立危機」延燒！ 中國喊卡三方領袖會談、文化部長會議全停擺

中國取消原訂於 24 日在澳門舉辦的中日韓文化部長會議，並告知日本，在南非 G20 峰會期間不會安排雙邊會談。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」相關言論，導致與中國關係急速惡化，原本預計在明年一月舉行的中日韓三方峰會，也因此面臨破局。據多家外媒報導，中國已透過外交管道通知相關國家，近期沒有條件舉行領袖峰會；在東京擔任輪值主席國的日本，原本希望在年內完成三邊會談，如今恐怕也得延期難以成行。

《每日經濟新聞》引述多名外交消息人士指出，高市早苗本月初在國會答詢時強調，若中國以武力封鎖台灣，可能構成日本的「存立危機事態」，也就是日本可行使集體自衛權的條件。這番言論引發中國強烈不滿，之後北京也陸續採取反制，包括取消原訂於周一（24 日）在澳門舉辦的中日韓文化部長會議，並告知日本，在南非 G20 峰會期間不會安排李強與高市早苗舉行雙邊會談。

廣告 廣告

中國外交部發言人毛寧稱，高市早苗的言論破壞三方合作的政治基礎，會談相關條件「尚未成熟」。圖：擷取自央視新聞（資料照）

《韓國時報》則形容，三月外長會議才剛達成「加速籌備領袖峰會」的共識，但如今氣氛急轉直下。中國外交部發言人毛寧罕見點名高市早苗，稱其言論破壞三方合作的政治基礎，相關條件「尚未成熟」。中國同步祭出旅遊警示、暫停日本電影在境內上映、凍結城市交流，同時向日本暗示，可能再度停止進口日本海鮮產品。

在日本，因中國連串措施引發的反彈也逐漸浮現。《韓國時報》引述業界數據指出，旅遊業已出現數十萬筆中國旅客取消訂位的狀況；報導引述專家直言，這波外交對撞短期內看不到緩和跡象，甚至可能讓三邊合作重新步入 2012 年釣魚台爭議後的「冰封期」。當年中日關係惡化，三方峰會曾停擺長達三年半。

上海交通大學日本研究中心學者表示，高市早苗的表態，讓北京認定日本正與美國在「一中政策」之外另闢路線，在如此氛圍下，中國不願讓國家領導人赴日參加三方會議，也認為時機不利於推動自由貿易協定升級或新合作基金等重大議題。

原定於本月 24 日在澳門舉行的「2025年韓中日文化部長會議」臨時延期。 圖：翻攝自搜狐網

南韓政府則處於兩難，《路透社》報導，韓國文化部已接到中方通知，原訂本月舉行的三方文化部長會議將延期，但中方並未明確說明理由。首爾外交圈評估，在三方合作被視為「最低政治敏感度」的領域都無法正常舉行的情況下，真正的領袖峰會更難期待。報導中引述韓國分析人士指出，三國關係本就受美中競爭牽動，如今加上日中急速惡化，「已無任何一方有能力充當調停者」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中日緊張升溫！中國今起再封鎖黃海海域兩週實施軍事任務

中共黨媒瞎扯「反高市早苗工人自願每月無償多加5個班」 翻車刪文