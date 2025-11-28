日本學者解析新竹縣長選舉民調 深藍鐵票區將面臨挑戰？

日本學者小笠原欣幸今（28）日針對新竹縣長選舉民調發表分析，他指出深藍票倉的新竹縣可能出現變數。根據最新民調顯示，民進黨籍竹北市長鄭朝方的支持率在國民黨三位潛在候選人中脫穎而出，顯示出挑戰國民黨長期執政優勢的可能性。

日本學者小笠原辛幸。（圖／資料照）

此次民調公布了國民黨的三位潛在候選人—副縣長陳見賢、第一選區立委徐欣瑩以及第二選區立委林思銘，分別與民進黨籍的竹北市長鄭朝方的支持率進行對比。結果顯示，鄭朝方以2.9%的差距領先徐欣瑩，而林思銘和陳見賢則分別落後12.2%和18.5%。此外，調查也顯示現任縣長楊文科的滿意度達58.8%，高於總統賴清德的38.4%，反映出新竹縣仍然維持國民黨優勢的基本結構。

廣告 廣告

竹北市長鄭朝方。（圖／資料照）

小笠原欣幸認為，鄭朝方的支持率上升可能與新竹科學園區的外部波及效應有關。竹北市人口近年快速增長，吸引大量半導體與IT業界技術人員移居，這些新住民或許對新竹縣的傳統政治文化抱有改革期待。然而，小笠原欣也強調，此次民調僅為初步結果，未來支持率的變化仍需進一步觀察。

國民黨立委徐欣瑩。（圖／資料照）

小笠原欣幸強調，對鄭朝方而言，淡化民進黨色彩並強調自身在竹北市的治理實績，或能成為贏得選舉的關鍵。同時，國民黨候選人則需應對「執政疲勞」問題，如何在維持穩定的基礎上滿足民眾對變革的期待，將是他們的主要挑戰。

國民黨立委林思銘。（圖／中天新聞）

此份民調是由艾普羅行銷市場研究股份有限公司進行調查，調查對象為設籍在新竹縣，年滿20歲以上的選民。調查日期與時間為民國114年11月20日至22日的晚間18:00至21:30。調查實施方式採用電腦輔助電話訪問系統(CATI)，結合訪員、電話系統及電腦網路的方式進行調查，以中華電信資料庫進行抽樣，採末2碼隨機方式抽出電話號碼。本次調查共完成1070份有效樣本，在95%的信心水準下，全體受訪樣本的抽樣誤差在正負3.0%內。

新竹縣副縣長陳見賢。（圖／資料照）

延伸閱讀

陳見賢宣布參選2026新竹縣長「哥哥去站台」！鄭朝方：我管不住他

影/2026「藍營危機」出現了？蔡正元斷言：3縣市困難重重

新竹縣長最新民調出爐！徐欣瑩贏陳見賢、林思銘 但都輸給綠營的他