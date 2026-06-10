日本宇都宮市區黑熊出沒 獸醫射3發麻醉後成功圍捕

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幾名工作人員合力把這隻昏迷的黑熊抬上貨車運走，暫時結束了宇都宮市這場熊出沒危機。日本NHK電視台報導指出，相關單位在9日下午2時接獲民眾報案，發現一隻黑熊於市中心某住宅的院子裡活動，宇都宮市隨即出動大批警消人員，配合市立動物園的獸醫專家展開圍捕。

這隻身長約1公尺的亞洲黑熊，是在6日早上就被民眾看到，紛紛向警消單位報案，還有民眾拍下這隻黑熊在住宅區游泳爬牆的畫面。

汽車廠技工海老澤勇表示，「因為這是我父母家，我先叫家人不要出門，隨時注意狀況。4點鐘時熊就自己爬牆出去了。」

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由於幾個月來日本各地頻頻傳出熊出沒事件，不僅逛大街逛校園嚇壞民眾，甚至有民眾受傷以及死亡。因此宇都宮市傳出黑熊闖入市中心後，除了94所中小學全面停課，當地最高學府的宇都宮大學也暫時關閉。

宇都宮市居民宮川渡說：「這是目前為止第一次看到這種事，很嚇人啊，我家就在附近呢。」

居民水野徹則表示，「嚇死人了，好像不是真實的。一開始感到有生以來未見的恐懼，熊就在這麼接近的地方。」

NHK的報導指出，負責發射麻醉槍的獸醫頭2發並沒有打中，直到第3槍才命中黑熊，5分鐘後失去知覺。專家事後研判，這隻黑熊在市區活動幾天後體力衰退許多，因此一發麻醉槍就解除危機。

根據統計，日本從2025年4月到2026年3月這個年度，各地的熊出沒事件累積超過5萬件，造成200多人受傷，其中13人不幸喪生。主要集中在東北地區的青森、岩手、宮城以及濱臨日本海的新潟縣。但屬於都會地區的宇都宮市心也傳出黑熊入侵，讓民眾越來越擔心人身安全。