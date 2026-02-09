日本安保架構轉向自身戰略意志 陳冠廷：台日關係料新一波升級

日本眾議院改選結果，執政自民黨創下空前勝利，立法院外交及國防委員會委員陳冠廷分析表示，這次大選結果清楚反映日本民意已將「安全」與「經濟安保」置於優先位置，甚至凌駕於傳統經濟議題之上，在首相高市早苗明確安全路線獲得認同後，未來日本對外的安全架構將轉向更主動展現自身戰略意志，無論外交國防或對鄰國政策上，將更明確，也有望讓台日關係有新一波升級。

中央廣播電臺今天(9日)舉辦「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，邀請印太戰略智庫執行長矢板明夫、立法院外交及國防委員會立委陳冠廷、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲以及淡江大學全球政治經濟系副教授徐浤馨共同解析日本眾議院大選結果所呈現意涵與對未來影響。

曾經在日本國會以及野村綜合研究所服務的民進黨立委陳冠廷分析，過去外界認為日本民眾會關注各種經濟問題，但顯然這次選戰並未把經濟當作主要主軸，反而在這次選舉前，日本民眾感受到中國可以隨時隨地把各種資產，包括人民在內武器化的作風，加上國際局勢變化下，使得日本人不願看到軟弱的執政者，而是更重視政府是否能夠展現態度。所以過去有人會說日本現在面臨各種經濟問題，但這次選舉顯然日本國民並沒有把經濟成長作為選戰主軸，而是更關注中國所帶來的挑戰。從執政黨在選舉中獲得壓倒性勝利，顯示日本社會已經形成「若缺乏安全保障，其餘民生與經濟政策都將無從談起」的共識。

日本安全從過去依附美國漸轉向自主戰略意志

陳冠廷還表示，日本人民昨天做出選擇，決定逐步從過去「以美國為主導、日本為依附」，基本上是附隨的安全架構，轉向更主動展現自身戰略意志，無論是在國防、外交或對鄰國政策上，同時這次選舉顯示，日本開始願意把自己的態度展現出來，把自己對國家的態度呈現出來，甚至把自己對鄰國的態度展現出來，因此這種轉變也不僅針對中國，也會涵蓋與台灣等理念相近夥伴的合作。

中央廣播電臺9日舉辦「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，包括印太戰略智庫執行長矢板明夫(左起)、立法院外交及國防委員會立委陳冠廷、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲以及淡江大學全球政治經濟學系副教授徐浤馨等多位專家學者擔任與談人。(江麗華攝)

陳冠廷認為，這次高市早苗獲得很大的民意授權，因此接下來台灣就可以思考可以主動提出來其他經濟技術等層面的合作，如同台積電增加投資這類行動，接下來還可以看能否在安全合作層面上更上一層樓。

陳冠廷強調，類似台積電赴日投資、台日高層互訪頻繁，正是日本透過經濟與科技合作，傳遞政治與安全訊號的重要一環。未來台日關係，已不再只是傳統經貿互動，而是朝「經濟安保」與「供應鏈安全」全面升級。

台日合作朝經濟安保與供應鏈安全升級

在能源與航道安全方面，陳冠廷強調，日本與台灣均高度依賴海上運輸，不論是化石燃料或能源進口，且與台灣航線高度重疊，台日利益已呈現直接掛鉤。他認為，未來雙方除了共享價值觀，更須思考如何將力量整合，從區域安全延伸至區域經濟整合。

陳冠廷也提到，這次選舉結果已經給予日本首相高度民意授權，使其能更有空間推動戰略性政策，包括與台灣在經濟、科技甚至安全層面的合作。他認為，台灣可更主動提出多邊合作構想，從經濟技術交流，逐步延伸至安全對話。

在安全合作方面，陳冠廷指出，雖然尚未具備建立類似「亞洲版北約」的條件，但可採取漸進式方式，與日本、菲律賓等中等國家，建立制度化安全合作架構，以回應中國透過灰色地帶行動、逐步改變現狀的挑戰。