日本安保設施周邊外國人購地建物逾3000件 中國占比近半居首

[Newtalk新聞] 日本內閣府今天（16日）公布2024年度調查結果，外國人或外國法人在安全保障重要設施周邊取得的土地與建築物，共計3498件，其中來自中國大陸的買主最多，達1674件，占比接近五成，引發政府高度關注。調查範圍涵蓋37個都道府縣的583處指定設施，土地1744件、建築物1754件，主要為公寓或集合住宅，尤其在首都圈以中國人投資目的購置為主。

按國家與地區分類，中國大陸之後依次為台灣414件、韓國378件、美國211件。按都道府縣分佈，東京都最多達1558件，集中於陸上自衛隊衛生學校、防衛裝備廳艦艇裝備研究所及新山王美軍中心周邊；其次為神奈川縣339件、千葉縣235件、北海道217件、福岡縣211件。

日本政府憂慮外國人可能妨礙重要設施功能，經濟安全保障擔當大臣小野田紀美在內閣會議後記者會上表示，將加強情況調查，並為防止妨礙行為做好準備。此外，法務省宣布新措施，自2026年4月起，法人購置土地或森林時須填報公司代表人國籍等資料；所有權移轉登記亦要求填寫國籍，外國人需提交護照證明，預計2026年內實施。

日本內閣府表示本次調查為2022年《土地利用規制法》實施後第二輪，較上輪371件增加近7倍，但主要因調查對象擴大，不宜單純比較。限制範圍為重要設施周圍1公里，調查對象為2024年度新登記的11.3827萬件土地與建物。政府透過定點觀測防範潛在風險，目前尚未發出停止使用勸告或命令。

另外，日本政府首度調查外國人抽取地下水情況，結果顯示12個自治體共有49件合法案例，主要用於生活用水或工業，尚未發現枯竭或糾紛，但將檢討制度以加強掌握。分析指出，中國買主連續兩年占比約50%，凸顯潛在安全風險，從北海道到沖繩的中資購地行為備受關注。

